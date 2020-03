Le ministre Maurice Bandaman nommé ambassadeur en France: la surprenante réaction d’Asalfo

C’est désormais officiel…Maurice Kouakou Bandaman, ministre de la culture de Côte d’Ivoire pendant de longues années va faire valoir son expérience en tant qu’ambassadeur en France. Homme de lettres, écrivain, Maurice Kouakou Bandaman aura apporté son empreinte à la culture ivoirienne. Ce n’est pas le lieu de dresser son bilan. Mais Asalfo, lead vocal du groupe Magic System qui est l’un de ses proches a tenu à la suite de sa nomination, à lui adresser un message.

Asalfo à Maurice Kouakou Bandaman : « Merci d’avoir été là… »

Les deux hommes de culture se connaissent assez bien, et même si bien qu’ils entretiennent des rapports très fraternels. Avec la nomination donc de Maurice Kouakou Bandama, Asalfo a tenu à saluer ses performances à la tête du département culturel ivoirien : « Merci d’avoir été là au moment où cette maison avait plus besoin d’un père, que d’un ministre. Par votre détermination et votre vision, vous avez réussi à donner une nouvelle orientation à la culture ivoirienne dans son ensemble. Le chantier de la réunification de la grande famille artistique a été possible grâce à votre dose de sagesse. Malgré les turbulences, vous avez su avec sang froid, calmer le jeu. Remerciements particuliers de toute la Côte d’Ivoire pour votre remarquable contribution à la réussite de toutes ces éditions du MASA ( Marché des Arts et du Spectacle d’Abidjan ) et surtout du FEMUA (10 au total) ( Festival des Musiques Urbaines d’Anoumabo) . Bon vent à vous dans cette nouvelle aventure, monsieur le ministre, que dis-je, excellence monsieur l’ambassadeur, Maurice Kouakou Bandaman ».

