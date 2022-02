le Ministre Sidi Touré reçoit M. Ahmed Kahn, Coordonnateur de l’économie bleue et de la pêche à la BAD

Le Ministre des Ressources Animales et Halieutiques, M. Sidi TOURÉ, a reçu le 09 février, une mission de la Banque Africaine de Développement (BAD) conduite par M. Ahmed KAHN, Coordonnateur de l’économie bleue et de la pêche.

Lors de cette séance de travail, une présentation des trois initiatives en cours entre la BAD et le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques a été faite.

Il s’agit du financement de la préparation des projets en faveur de l’Economie Bleue / MIRAH-FAO-BAD qui a permis l’octroi à la Côte d’ivoire à travers le fonds africain de développement d’une avance de fonds d’un montant n’excédant pas l’équivalent d’un million d’Unités de compte (1 000 000 UC), conformément aux clauses et conditions stipulées dans la lettre d’accord.

La deuxième initiative est le projet de développement de la pêche et de l’aquaculture qui regroupe des experts de la BAD et une équipe du MIRAH qui travaillent en étroite collaboration pour préparer le projet de développement des chaînes de valeur de la pêche et de l’Aquaculture compétitive en Côte d’ivoire en tenant compte du rapport d’identification du projet de la Banque.

Et pour finir, le programme régional de renforcement des capacités institutionnelles et des corridors commerciaux de la pêche et de l’économie bleue de la CEDEAO qui est une initiative de la CEDEAO soutenue par la BAD.

Le Ministre Sidi Touré au terme de cette séance de travail a exprimé son enthousiasme quant à la réalisation desdits projets et a tenu à rassurer la délégation de son engagement à la finalisation de ces dossiers.

