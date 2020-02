Le ministre Souleymane Diarrassouba rappelle les initiatives du Gouvernement en faveur des enseignants

Le ministre du Commerce et de l’Industrie, Souleymane Diarrassouba, a parrainé la double cérémonie de rentrée politique et d’investiture de la coordination régionale de l’Union des enseignants du RHDP (UERHDP) du District autonome de Yamoussoukro, le samedi 22 février 2020, à la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix.

Cette plateforme lui a donné l’occasion de rappeler à ses filleuls et à leurs nombreux invités, les initiatives du Gouvernement en faveur des enseignants du primaire et du secondaire. « L’amélioration des conditions d’études et d’encadrement des élèves, d’une part et du personnel enseignant et d’encadrement d’autre part, constituent un axe majeur de la politique sociale du Gouvernement », a-t-il fait remarquer.

A cet effet, le Gouvernement a déclaré l’école obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans. Pour se faire, il a engagé le recrutement de 71.544 personnels enseignants et d’encadrement, de 2011 à 2019 dont 17.226 pour la seule année 2019. A la clef, il a rappelé le déblocage des salaires et le paiement des stocks d’arriérés des salaires des fonctionnaires et agents de l’Etat en 2014, y compris ceux des enseignants.

Mieux, le Gouvernement a mis fin au raccrochage des salaires, permettant à tous les enseignants d’être payés sur la même base et de connaître des avancements indiciaires. Les salaires des enseignants, ayant au moins 10 ans de service, ont alors été revalorisés de 40% à 51%, de 2011 à 2018. Pour ce qui concerne les infrastructures scolaires, il a souligné que ce sont 33 698 salles de classes au préscolaire et au primaire qui ont été construites de 2011 à fin 2019.

Puis, il a noté le soutien du Gouvernement aux enseignants à travers leur mutuelle avec la prochaine construction de 90 000 logements. « Après celle des jeunes, cette cérémonie s’inscrit dans le cadre de la dynamique du RHDP de mettre en place, de façon officielle, l’ensemble de ses structures spécialisées », a indiqué, dans la foulée, le parrain de la cérémonie.

Pour finir, le ministre Souleymane Diarrassouba a exhorté les enseignants à éclairer davantage les militants, à maîtriser tout le processus électoral et à recruter le maximum de militants dans la frange des nouveaux majeurs, pour que la victoire du RHDP soit portée par le personnel enseignant au soir du 31 octobre 2020.

