Le PDG du groupe Banque centrale populaire du Maroc décoré par la Grande Chancellerie

Ce mardi 28 janvier à la Grande Chancellerie, à Cocody, en présence des membres du gouvernement et de l’Ambassadeur du Maroc en Côte d’Ivoire, Mohamed Mounir Karim a été fait Commandeur de l’Ordre National de Côte d’Ivoire.

Cette cérémonie de décoration qui s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations entre la Côte d’Ivoire et le Royaume du Maroc, était présidée par Yacouba Konaté, Secrétaire Général de la Grande Chancellerie, représentant la Grande Chancelière, Henriette Dagri Diabaté.

Yacouba Konaté a, au nom de la Grande Chancelière, félicité le récipiendaire, Mohamed Mounir Karim pour la qualité et le volume des activités de sa banque en Côte d’Ivoire. « Merci d’apporter votre contribution à la continuité et au développement des relations d’amitié entre nos deux pays et nos deux peuples. Car comme le dit Mme Henriette Dagri Diabaté l’historienne : le Maroc d’aujourd’hui va s’approprier son destin africain », a-t-il déclaré.

« Pour ma part je suis ravi que le Président Directeur Général du Groupe BCP soit honoré aujourd’hui en Côte d’Ivoire. C’est une reconnaissance supplémentaire de la relation exceptionnelle qui lie le Maroc et la Côte d’Ivoire, c’est une manifestation supplémentaire de l’amitié et de la fraternité qui lient nos deux pays », s’est réjouit l’Ambassadeur du Royaume du Maroc en Côte d’Ivoire.

Pour le représentant du Maroc en Côte d’Ivoire, son pays contribue via les organismes bancaires tels que le Groupe BCP au développement de la Côte d’Ivoire. « Nous sommes ravis de créer des emplois et de participer au financement de l’économie » a-t-il fait savoir.

L’heureux du jour, le Président directeur général du Groupe BCP du Maroc, a exprimé toute la joie qui l’anime. « Je suis très heureux. C’est un immense honneur pour moi », s’est il exprimé.

Le récipiendaire tout en exprimant sa gratitude aux autorités ivoiriennes, notamment au Président de la République, Alassane Ouattara, a rappelé les gros investissements de sa banque en Côte d’Ivoire. Selon lui, ce sont 800 milliards de Fcfa que le Groupe BCP a investi en terre ivoirienne.

« Le groupe de la Banque centrale populaire du Maroc poursuit ses efforts pour le renforcement de ses empreintes en Afrique et ce, à travers une approche d’inclusion financière des populations à travers la microfinance dans tous les pays où il se trouve », a-t-il fait savoir.

La lourde charge est revenue au PDG d’Atlantique Business, le Ministre Koné Dossongui de présenter Mohamed Karim Mounir. Il a présenté l’homme, “un manager exceptionnel avec un parcours scolaire et professionnel aussi exceptionnel“. Selon lui, Mounir a obtenu son baccalauréat à 17 ans avec la mention bien en mathématique. Il a présenté ce diplômé des écoles d’ingénieurs du Maroc avec option informatique. Ce qui lui a permis pendant 10 ans d’être à la tête de la direction informatique d’une des plus grandes entreprises du Maroc et aujourd’hui PDG du groupe BCP.

