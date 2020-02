« Le père tu pourras pas nous faire avaler que ta fille et sa mère ont voulu te tuer pour l’héritage », Souleymane Kamagaté à Alpha Blondy

Souleymane Kamagaté a donné le 28 février 2020 sa part de vérité dans l’affaire Alpha Blondy, sa fille et son ex-épouse qui fait la Une de la presse.

Je n’ai pas l’ habitude de me prononcer sur ce genre de sujet, mais je le ferai parce que ça devient trop inquiétant. Moi dès que j’ai vu une nouvelle page d’Alpha Blondy y a quelques mois , j’ai compris qu’il y avait problème parce que l’ancienne page d’Alpha Blondy était gérée par sa fille Soukeina.

Quand tu rentres dans la vie d’un homme riche qui a de grands enfants, attends toi à être combattu par ses enfants soit parce qu’ils ont peur que tu sois avec leur père pour son argent ou ils font le palabre de leur maman . C’est à toi la bonne femme de savoir gérer cette situation, de ne jamais rentrer en guerre avec les enfants de ton mari, de ne jamais répondre à leur impolitesse et laisser toujours ton mari leur répondre et gérer cette situation.

Toi la bonne femme tu dois toujours apaiser toujours jouer la carte de l’apaisement . Quand je voyais toutes les photos publiées par la nouvelle femme sur la page de Alpha Blondy j’ai compris qu’elle était juste entrain de vouloir faire mal aux enfants du genre vous parlez parlez c’est moi je suis là et j’ai gagné le combat c’est moi je le contrôle.

C’est en quelque sorte une façon de narguer les enfants. Le père Alpha on comprend que tu veux forcément avoir raison et pour ça tu es prêt à faire passer ta fille et sa maman pour des satans dans les médias, mais tu pourras pas nous faire avaler qu’elles ont voulu te tuer pour prendre ton héritage et pire que ta fille t a donné un coup de poing .

Ça m’emmène vraiment à m’inquiéter pour toi. Il faut que les autorités essaient de régler cette affaire parce qu’on ne reconnaît plus notre Blondy national. Affaire Alpha Blondy.

