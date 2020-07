Le Révérend Général Makosso Camille invite tous les Ivoiriens à acheter le CD de Yodé et Siro qui a atteint 10.000 ventes en 48h

Le Révérend Général Makosso Camille a invité tous les Ivoiriens à acheter le CD de Yodé et Siro qui a atteint 10.000 ventes en 48h.

“Je l’ai acheté et je l’ai écouter entièrement. Il existe 13 titres celui qui m’a le plus marqué est le titre parlant de paix et réconciliation. Seul les vendus politique verront en ce album une atteinte.

Le président ADO à la fin de son mandat prépare peinard sa retraite quand des gens qu’ils ne connaît pas et ne connaîtra jamais se muscles pour des futilités au lieu de chercher à construire leur vie et travailler.

L’album ne te plait alors tu ne le paye pas et si t’es trop fâché va dans des gbeledromes koutoukoudromes, placalidromes et sans oublier les tchapalodromes trouver des artistes en quête de producteur et tu produit réponse à YODE ET SIRO.

J’aime le président ADO j’étais pour un 3ème mandat mais refuser que l’on me critique ou juge son mandat est une foutaise à l’intelligence humaine car même Emmanuel Macro, Donald Trump critiquer et même insulter à chaque heure.

J’invite tous les ivoiriens à acheter ce magnifique CD et aux autres abat le chômage.”

