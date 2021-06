Le site de ”brodes” du grand marché de Gagnoa sauvagement ravagé par le feu

Véritable triste nouvelle pour les hommes et femmes d’affaires de Gagnoa qui gagnent leurs pains quotidiens dans la vente de friperie. Le marché dédié à la vente d’effets vestimentaires de seconde qualité est parti en feu, dans la matinée du samedi 05 Juin 2021.

Ce samedi matin, les visages des populations et des hommes du » djassa » de Gagnoa sont fermés et les yeux chargés de larmes. En effet, un malheureux incident s’est produit au grand marché. Seulement le site affecté au « Brodes », situé aux versants du supermarché et non loin de la gare routière de Babré, a été ravagé par les flammes. Heureusement l’on déplore que des pertes matérielles. Pas de perte en vie humaine, encore pas de blessé, insiste notre informateur. Ce, grâce à la bravoure des forces de sécurité aidées en la circonstance par les populations qui se sont constituées en soldats de feu.

