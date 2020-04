Le virus est-il en Côte d’Ivoire depuis bien plus longtemps qu’annoncé ? Le témoignage

« JCK j’ai certainement été contaminée, j’ai fait la maladie, je l’ai traité comme on soigne une grippe normale et j’ai pas su que c’était le covid-19 ». C’est en ces termes qu’une ivoirienne, femme d’affaires qui voyage régulièrement à l’étranger, me raconte son expérience avec le covid-19. Pour elle, la maladie est en Côte d’Ivoire depuis au moins fin décembre et à écouter son témoignage, emprunt d’arguments simples mais cohérents, on ne peut que lui donner raison. Lisez donc…

« Je suis rentrée de pèlerinage mi décembre et j’ai revoyagé début janvier pour l’Europe. Quand je suis rentrée mi décembre, la crise avait déjà commencé en Chine. Arrivée à l’aéroport d’Abidjan, tous les policiers avaient des gants et des masques. Je te parle de mi décembre, au moment où personne hors de Chine, ne s’en inquiétait vraiment, même pas encore en Europe. J’ai donc été surprise. Quand j’ai demandé aux policiers pourquoi ils avaient tout cet attirail de protection, l’un d’entre eux m’a expliqué que c’était à cause de la maladie qui sévissait en Chine. Des mesures de protection leur avaient été imposées par leur hiérarchie, parce que tous les jours, des passagers arrivaient de Chine. Des chinois, comme des nationaux d’ailleurs.

Les jours qui suivent, j’ai attrapé une grippe accompagnée de fièvre et toux sèche. Dans mon entourage proche, pareil, tout le monde était grippé. Une grippe tenace et très irritante. Mon chauffeur me parlait souvent de nombreux cas de grippes et palus dans son quartier, et de décès attribués à ces maladies. JCK je ne sais pas si tu te souviens, mais les gens disaient partout que “le temps étaient mauvais” et l’harmattan propice à ces grippes à répétition. Je me souviens même qu’un jour m’a coiffeuse me racontait que dans sa cité, c’était une ecatombe. Elle disait que les gens étaient malades à cause de l’harmattan, et elle même, ici au Vallon, recevait plusieurs clientes revenant de voyage, qui se disaient grippées.

Mais JCK l’harmattan n’a pas duré cette année. À peine deux semaines. Le covid-19 quant à lui a commencé à être pris au sérieux en Europe fin janvier, avec les deux premiers cas en Italie. Après ça a été la France et d’autres pays. En France par exemple, ce n’est que le 14 mars que l’épidémie passe au stade 3, pour que tous les lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays soient fermés. Mais JCK, entre décembre, date du début officiel de l’épidémie en Chine, et le 11 mars, date à laquelle le premier cas à été répertorié dans notre pays, soit en 3 mois, combien de chinois et de nationaux qui voyagent beaucoup comme moi sont rentrés en Côte d’Ivoire ?

JCK je pense que la maladie est là depuis longtemps. Pendant l’harmattan les gens mettaient ça sur le compte de l’environnement poussiéreux et se soignaient contre la grippe normale avec Fervex ou aux médicaments traditionnels. Beaucoup comme moi ont été guéris, mais beaucoup aussi sont décédés. On disait courte maladie ou palu, comme me raconte mon chauffeur. Qui fait des autopsies chez, tu sais bien que personne. En plus comme jusqu’à présent les scientifiques ne savent pas vraiment si les antipaludéens peuvent venir à bout du covid-19, peut être qu’en se traitant avec ces médicaments en automédication, pensant lutter contre un palu, les gens sont guéris des maladies dues au covid-19 sans le savoir.

En tout cas, quand je réfléchi à mon parcours durant cette période critique, de décembre à mars, et que je fais le bilan des gens qui sont tombés malades dans mon entourage proche, que j’y ajoute les témoignages que j’ai reçus, avec du recul, je fais le lien entre tout ça, et je me dis : donc j’étais sans doute contaminée, mais j’ai n’y ai vu que du feu ». Bonjour à ceux qui ont lu ce témoignage, il donne froid dans le dos, mais en même temps il doit tous nous interpeller. Cette dame en bonne santé, qui n’a pas de maladiz chronique, du genre diabète ou hyper tension, qui est jeune, a pu, si elle était vraiment infectée, surmonter la maladie en prenant beaucoup de vitamine C et du paracetamol. Stimulées par ce protocole, ses défenses immunitaires ont fait le reste du travail. Elle et ses proches s’en sortent bien.

Ne jouons pas au loto avec le covid-19. La maladie est là, et bien là, peut être depuis plus longtemps et de manière plus propagée qu’on ne l’annonce officiellement. Entendons nous bien : le premier cas déclaré en Côte d’Ivoire le 11 mars ne signifie pas que c’est ce jour là que la maladie est arrivée dans le pays par coli piégé balancé de Chine. Non, ce n’est que le premier cas qui a pu être identifié. Combien d’autres, en trois mois où le frontières terrestres, maritimes et surtout aériennes étaient ouvertes, sont passés à travers les mailles du filet ? Alors chers ami(e)s, une seule précaution et toujours la même : respecter les mesures barrière.

