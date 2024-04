Les acteurs de la filière avicole se mobilisent pour la 9e édition des JNA

Les Journées Ivoiriennes de l’Aviculture (JNA) 2024 se tiennent du 25 au 27 avril 2024 à l’espace Latrille Event à Cocody, marquant une étape cruciale dans le calendrier de l’aviculture en Côte d’Ivoire.

Sous le thème central « L’aviculture moderne ivoirienne, quelle contribution à la politique d’emploi en Côte d’Ivoire », cet événement phare réunit les acteurs clés de l’industrie avicole pour discuter des enjeux, des opportunités et des défis qui façonnent ce secteur vital de l’économie ivoirienne.

Les objectifs spécifiques de cette édition sont variés et ambitieux. Ils incluent la présentation des opportunités de création de richesse et d’emplois dans le domaine de l’aviculture moderne, la mise en avant des investissements possibles pour stimuler la croissance de ce secteur stratégique, le partage d’expériences sur les défis de développement rencontrés par les professionnels, ainsi que la promotion des savoir-faire techniques et technologiques nécessaires à une aviculture performante et durable.

Les Journées Ivoiriennes de l’Aviculture 2024 offrent une plateforme précieuse pour stimuler l’innovation, renforcer les partenariats et promouvoir le développement durable de la filière avicole en Côte d’Ivoire et avec une participation active des acteurs nationaux et internationaux, cet événement promet de catalyser des avancées significatives vers une aviculture moderne, performante et respectueuse de l’environnement

En outre, l’événement vise à fournir une assistance aux acteurs de la filière et à favoriser la création de partenariats nationaux, régionaux et internationaux pour renforcer la compétitivité de l’aviculture ivoirienne sur la scène mondiale. Parmi les figures marquantes présentes lors de ces journées, Monsieur Armand Kindo Kouadio, directeur général de la Société d’Importation, de Fabrication d’Alimentation Animale et de Poussins (SIFAAP) et président des industriels de la filière avicole (Interavi), occupe une place centrale.

Monsieur Kouadio a souligné l’engagement continu de son entreprise et de ses partenaires à promouvoir les meilleures pratiques et à soutenir le développement durable de l’aviculture en Côte d’Ivoire.

« Nous sommes l’un des derniers acteurs de la filière et depuis près de 8 ans nous contribuons à notre manière à mettre dans les méthodes de travail un peu de professionnalisme », a déclaré Monsieur Kouadio. « Nous avons ici des acteurs internationaux qui sont venus nous soutenir, qui sont nos partenaires techniques et industriels. Quand ils viennent, nous organisons des formations pour donner aux éleveurs les bonnes pratiques. Je crois que c’est bénéfique pour la filière dans son ensemble ».