Les Émirats interceptent deux missiles lancés par les Houthistes

Selon le ministère de la Défense, des projectiles ont été lancés par les Houthis vers la capitale dans la nuit. Deux missiles balistiques visant Abu Dhabi ont été abattus aux premières heures de lundi, a indiqué le ministère de la Défense.

Le ministère de la Défense a déclaré que ses défenses étaient prêtes à protéger l’État. Les autorités ont confirmé “que l’attaque n’a fait aucune victime, car les restes des missiles balistiques interceptés et détruits sont tombés dans des zones séparées autour de l’émirat”.

Le ministère a déclaré que les armes avaient été lancées par le groupe terroriste houthi , a rapporté l’agence de presse officielle Wam. Des éclairs ont été vus dans le ciel de la capitale vers 4h30 du matin, ont indiqué des habitants et qu’il est prêt à faire face à toute menace et qu’il prend toutes les mesures nécessaires pour protéger l’Etat des attaques”. Les Émirats arabes unis condamnent la tentative des Houthis de cibler l’Arabie saoudite avec 2 drones piégés et 4 missiles balistiques – Nouvelles Du Monde En Arabie saoudite, la Coalition a déclaré avoir détruit lundi matin un missile balistique lancé par les Houthis vers la ville de Dhahran Al Janub.

Des éclats d’obus du missile intercepté ont atterri dans la zone industrielle de la ville et des photos de véhicules incendiés ont été publiées par les médias locaux. Les attaques sont survenues quelques heures seulement après que le groupe des nations de la Ligue arabe s’est réuni au Caire pour appeler les États-Unis à désigner les Houthis comme un groupe terroriste. L’administration américaine a déclaré qu’elle envisageait cette décision après que des explosions aux Emirats arabes unis le lundi 17 janvier ont tué trois employés d’une compagnie pétrolière et en ont blessé six autres , lors d’une attaque condamnée par les dirigeants mondiaux.

Comments

comments