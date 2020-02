Les étudiants du REDY expriment leur attachement aux valeurs du RHDP

Une centaine d’étudiants membres du Réseau des étudiants du district de Yamoussoukro (REDY), étaient le samedi dernier au domicile du Ministre Souleymane Diarrassouba, pour d’une part lui exprimer leur indéfectible attachement aux valeurs de paix et de développement prônées par le RHDP et d’autre part pour se mettre à sa disposition dans le cadre du processus électoral en cours.

Tour à tour, les responsables des écoles constitutives dudit réseau ont témoigné leur admiration pour le Ministre Souleymane Diarrassouba qui pour eux est un modèle et un parfait exemple de réussite qu’il faut « copier et non combattre ».

Ils lui ont par ailleurs réitéré leurs remerciements pour les différentes actions posées en faveur des populations de Yamoussoukro et ont indiqué être prêts à suivre jusqu’au bout les sillons qu’il a tracés.

« Monsieur le Ministre, nous étudiants de Yamoussoukro sommes prêts à vous soutenir, nous sommes prêts à promouvoir auprès des nôtres le RHDP » a indiqué en substance Yves Yobouet, porte-parole des d’étudiants.

Elysé Kouadoua, Secrétaire Générale du REDY a pour sa part affirmé que de part leur connaissance du processus électoral les étudiants de Yamoussoukro sont disposés à travailler à la sensibilisation et à la formation des populations « afin d’avoir des élections présidentielles apaisées pour un meilleur développement de notre nation ».

« Je voudrais rassurer Monsieur le Ministre que tous les étudiants sont à sa disposition, nous sommes à sa disposition dans sa mission de faire rayonner le RHDP ici dans le district de Yamoussoukro, de faire grandir ce parti qui nous apporte sans distinction le développement et la paix » a poursuivi le Président du REDY.

Prenant la parole, le Ministre Souleymane Diarrassouba à tenu à encourager ses visiteurs du jour dans leur engagement à promouvoir les valeurs du Président Alassane Ouattara et du Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly à travers le RHDP, qui sont en résumé des valeurs du Président Houphouët Boigny.

Poursuivant, il a rappelé la politique du Président Houphouët Boigny dans la formation du capital humain qui avec l’agriculture a permis le succès de la Côte d’Ivoire.

Pour le Ministre Souleymane Diarrassouba, le Président Houphouët Boigny a très vite compris que c’est en apprenant de l’extérieur la science et le fonctionnement du monde qu’on pouvait mieux servir son pays ; c’est pour cela qu’il envoyait des hauts cadres se former à l’extérieur et qu’il a durant toute sa vie construit des écoles un peu partout en Côte d’Ivoire.

« La vision du Président Houphouët Boigny était de faire de Yamoussoukro un pôle d’excellence avec le lycée scientifique qui sera bientôt réhabilité comme annoncé par le Président Alassane Ouattara et avec toutes les écoles constituant l’INPHB » a souligné l’ancien élève du lycée scientifique.

L’objectif d’une formation étant de permettre de décrocher un emploi, le Ministre du Commerce et de l’industrie a fait noter que le Président de la République Alassane Ouattara qui tient à l’épanouissement des jeunes a instruit le Gouvernement en vue de la mise en place d’outils favorisant l’auto-emploi.

« Les grandes innovations technologiques à travers le monde sont portées par des jeunes. Je vous exhorte donc à vous en inspirer afin d’être pour notre pays des acteurs de son avancée » a-t-il affirmé.

Pour finir, le Ministre Souleymane Diarrassouba a rassuré les étudiants quant à sa disponibilité à être présent à leurs différentes activités avant de les inviter à s’intéresser sérieusement au processus électoral en cours car dira-t-il « il s’agit pour vous de choisir celui qui tracera le chemin de votre avenir ».

Lire sur Abidjan.net

Comments

comments