Les frontières des enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla ont rouvert

Les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla ont rouvert dans la nuit du 16 au 17 mai après deux ans de fermeture. Une fermeture liée a la pandémie de Covid-19 et à une brouille diplomatique entre Madrid et Rabat. La réconciliation est désormais à l’ordre du jour.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux, montrent des files de piétons et des dizaines de voitures circulant des deux côtés de l’enclave de Ceuta. Cette réouverture des frontières a eu lieu dans une ambiance festive. Beaucoup n’avaient pas vu leurs proches depuis plus de deux ans.

Les frontières des enclaves espagnoles avaient été fermées en mars 2020 en raison de la pandémie avant de se prolonger suite à la crise diplomatique entre Rabat et Madrid. Les deux pays étant en désaccord sur le dossier hautement sensible du Sahara occidental.

En avril 2021, le chef du Polisario, Brahim Ghali avait été pris en charge dans un hôpital espagnol. Cela avait déclenché la colère de Rabat qui avait interrompu la surveillance de ses frontières. Plus de dix mille migrants étaient alors arrivés dans l’enclave de Ceuta en 24h.

En mars dernier, l’Espagne a finalement fait volte-face. Le premier Ministre Pedro Sanchez a reconnu le plan marocain d’autonomie, ce qui a permis une relance de la coopération bilatérale en particulier sur les questions migratoires. Toutefois, la réouverture des frontières reste limitée puisqu’elle ne concerne que les détenteurs de passeports et de visas des pays de la zone Schengen.

