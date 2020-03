Les gbê entre Soukeïna et des fans de son père Alpha Blondy qui affolent la toile

Soukeïna Koné a publié son diplôme d’ingénieur sur sa page Facebook le mercredi 3 mars 2020. Les gbê entre Soukeïna et des fans de son père Alpha Blondy. »Je suis diplômée de l’ESRA (Paris 15è arrondissement Félix Faure ) : Diplôme d’études supérieures des techniques du son, option Radio avec Mention Assez bien », a écrit Soukeïna Koné sur sa page Facebook avec à l’appui, une photo dudit diplôme.

Si certains félicitaient Soukeïna Koné pour le diplôme, d’autres par contre essayaient de la raisonner par rapport à son père. Notant qu’Alpha Blondy son père, dans une interview accordée à un confrère, avait indiqué que Soukeïna Koné ne lui avait jamais présenté son diplôme d’ingénieur, cette publication de Soukeïna Koné vient mettre fin au débat sur la non obtention de son diplôme. La réaction des fans de son reggaeman de père ne s’est pas faite attendre. Celle de Soukeïna Koné non plus.

Sous presque chaque commentaire désobligeant ou qu’elle n’apprécie pas, elle donne une réponse. « Sans tampon ? Même pas le logo de l’école ». A ce commentaire elle répond : « Il s’agit d’une école française. Comme dans votre village, il n’y a que des tampons, sachez qu’en Occident, c’est différent ». Un autre internaute écrit : « On dit diplôme d’ingénieur ma petite. Mais, c’est bien tout de même » à celui-là, qui était vêtu d’un boubou sur sa photo de profil, la fille d’Alpha Blondy a dit: « Vous ne savez pas lire et puis vous voulez apprendre quelque chose aux gens. Allez repasser votre boubou là-bas ».

Les internautes, fans d’Alpha Blondy ne se sont pas arrêtés là. Soukeïna Koné non plus. « Qui a payé tes études ? », Soukeïna Koné rétorque : « Ton grand père ». « Quand on respecte son père qui a payé pour tes études, ce n’est pas sur les réseaux sociaux que tu lui présentes ton diplôme. Au moment de payer ta scolarité, il n’a pas fait de publicité autour ». A celui-ci, Soukeïna Koné n’est pas allée du dos de la cuillère avec lui : « Ta mère c… ». La fille, pas très différente du père…

Quand un autre mentionne le fait qu’outre la présentation de son diplôme, elle n’a pas respecté son engagement à Radio Alpha Blondy, elle signifie : « Contentez vous de vendre vos vilains sacs au lieu de venir propager des conneries ».

Puis d’ajouter: « Il l’avait encadré dans sa chambre. Fermez-la quand vous n’avez rien à dire ». Visiblement Soukeïna Koné a tout de son reggaeman de père. Quand on connaît la réputation d’Alpha Blondy lorsqu’il se sent attaqué la réaction de sa fille ne saurait étonnée.

Pour rappel, Soukeïna Koné et son père Alpha Blondy sont en froid depuis deux ans du fait de sa séparation d’avec sa mère Ran Youn-Hong. Cette situation s’est empirée lorsque son père s’est mis en relation avec Aelyssa Darragi, l’animatrice d’Alpha Blondy FM. Depuis ce temps, père et fille se sont embrouillés et ne s’expriment plus que par médias interposés.

Lexterieur

Comments

comments