Les pièges que cache le recrutement de 5000 enseignants annoncé par le gouvernement ivoirien

Avec pompe le recrutement d’enseignants a été annoncé par le porte parole du gouvernement de côte d’Ivoire.

Souvent il faut demander pour savoir, si on sait on comprendra, si on comprend juste sera notre appréciation de la situation et nous éviterons ainsi de se perdre en conjecture inutilement et de façon insensée . je m’adresse aux moutons de Panurge du dictateur d’Abidjan qui confondent entre vitesse et précipitation.

On parle d’un “recrutement” de 5000 enseignants pour les écoles primaires.

Eh oui sachez qu’il existe un fossé entre un recrutement et un concours direct. Recrutement IA ( instituteurs ou institutrices adjoints/adjointes ) pour le CAFOP est profondément différent d’un Concours IA pour le CAFOP.

Avant de voir les implications qui sont à l’intérieur de ces deux phrases essayons de comprendre de quoi s’agit-il en réalité.

Pour les personnes averties, elles sauront sans trop d’effort que le gouvernement ne veut pas faire un recrutement sinon un concours en bonne et due forme. Mais avec la misère qui ronge les esprits cela peut nous échapper car le procédé est très subtil.

En effet, pour s’en convaincre il suffit de porter un regard attentif sur les pièces qui composent le dossier de ce “recrutement” pour se rendre à l’évidence qu’il y a aucune différence avec les pièces fournies pour passer le concours direct d’entrée au CAFOP.

On nous parle d’un programme social pour aider le peuple mais en réalité cela n’est pas le cas dans l’exécution de cette dite tâche .

Après avoir prouvé qu’il ne s’agit pas d’un recrutement comme signifié mais plutôt d’un concours, voyons à présent les implications entre un recrutement et un concours.

Au CAFOP, la personne qui y accède par un recrutement est sûr de ne pas avoir un rappel après son stage.

On peut même imposer l’ordre à cette personne de ne pas faire la grève au risque de se retrouver dans la rue et pire encore lui proposer un quelconque salaire n’ayant rien à voir avec le salaire normal pour ne parler que de ces réalités dissimulées. Pour un concours direct, bien évidemment, la personne ayant atteint le CAFOP par ce canal aura droit à un rappel, le droit à faire de la grève en cas d’apparition de situation inacceptable et bien évidemment le salaire dévolu à la fonction d’enseignant lu sera octroyé sans aucune condition.

Pour ceux qui suivent ce raisonnement, aisément on comprend que ce recrutement camoufle l’exploitation intense et le non paiement de rappel pouvant permettre au nouvel enseignant de mieux se propulser dans la société en réalisant certains projets demandant d’énormes sommes d’argent.

Plus loin encore on peut faire remarquer que ce pseudo recrutement permettra au régime Ouattara d’engranger d’énormes devises afin de renflouer les caisses de l’État.

Parler d’un recrutement c’est tenter de faire preuve de bonne fois en ce sens que cela pourrait amener le citoyen à croire que ce régime aspire à la réalisation de son bonheur loin de là ce thème

de recrutement est plutôt employé pour cacher toute cette perfidie insoupçonnable par la jeunesse ivoirienne qui croule sous le poids de ce gouvernement vorace qui se met plein les poches pour ne pas dire les comptes bancaires.

On parle de croissance à deux chiffre, mais tout est mis en oeuvre pour berner le peuple et lui arracher le peu qui lui restait pour assurer sa survie. Quand une minorité de riches au pouvoir avide appauvrit la majorité qui vie dans la misère, un jour arrivera où la majorité vivant dans la gadoue réclamera justice en chassant loin cette minorité avilissante.

Serge Koffi

