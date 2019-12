Les Présidents Alassane Ouattara et Emmanuel Macron ont lancé les travaux de construction de la Ligne 1 du Metro d’Abidjan

Le président français Emmanuel Macron arrivera ce vendredi soir à Abidjan pour une visite officielle de deux jours. Parmi les nombreux événements prévus à son agenda, il y aura la viste des travaux du métro d’Abidjan dont la France finance l’intégralité du prêt de ce projet de 1,5 milliard d’euros.

Chaque jour, plus de 2 millions d’Abidjanais se déplacent pour se rendre au travail occasionnant des embouteillages permanents. Pour tenter désengorger la ville, de nombreux travaux ont déjà été effectués : un troisième pont, construit en 2013, relie Marcory à Cocody, un échangeur a été inauguré en début de semaine, et les travaux d’un quatrième pont sont en cours.

« Cela ne va pas résoudre les problèmes d’embouteillage… »

Mais le grand œuvre reste le métro d’Abidjan. Le président français était déjà venu inaugurer le début des travaux en 2017. Depuis, le coût des travaux a été revu, a posteriori, à la hausse par Bouygues le maître d’œuvre. Et l’entreprise de BTP et l’État ivoirien, n’ont réussi à trouver un accord qu’en octobre dernier.

D’un coût global d’1,5 milliards d’euros, et dont l’investissement est intégralement supporté par Paris, ce métro reliera la commune d’Anyama, au nord d’Abidjan, à l’aéroport au sud. En tout, ce sont 37 km de voies qui traverseront la capitale économique ivoirienne. Mais pour Barthélémy Kouamé, spécialiste des transports, cet axe nord-sud n’est pas pertinent car « il ne dessert pas l’itinéraire des Abidjanais. Cela va créer un nouvel itinéraire loin des lieux d’habitation et ne va pas résoudre les problèmes d’embouteillage » estime-t-il.

Quoi qu’il en soit, après le faux-départ de 2017, le lancement officiel des travaux est prévu ce samedi 21 décembre et devraient durer jusqu’en 2023.

