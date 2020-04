Les travaux de finalisation du groupe scolaire Abobo-Anador: Dominique Ouattara fait une visite de chantier

Madame Dominique Ouattara, Présidente de la Fondation Children Of Africa a visité le mardi 14 avril le chantier de construction du Groupe Scolaire d’Abobo, entièrement financé et réalisé par sa fondation. Cette visite de chantier de ce projet de la Fondation Children Of Africa a permis à Madame Dominique Ouattara de constater la finalisation des travaux en cours. Elle a en effet visité tout le chantier et donné les consignes pour la mise en place des équipements. Car tout devrait être fin prêt avant la prochaine rentrée scolaire. Située à Abobo-Anador, cette importante infrastructure d’excellence compte deux écoles primaires et une maternelle. Le bâtiment d’un Rez- de -chaussée plus le premier niveau est construit sur une superficie d’environ 15 000 M2. Le groupe scolaire d’Abobo comprendra 2 écoles primaires avec 12 salles de classe et une école maternelle de 3 sections. Le Groupe scolaire compte également des bureaux pour le personnel d’encadrement, une infirmerie, une cantine scolaire pour permettre aux enfants venant de loin de se restaurer sur place, ainsi qu’un terrain de sport.Cet établissement accueillera au total près de 690 enfants, répartis comme suit : 600 enfants au primaire et 90 autres à la maternelle. C’est en 2018 que les travaux de construction du Groupe scolaire d’Abobo, ont été lancés par la Fondation Children Of Africa. Situé à Abobo-Anador, ce projet à caractère humanitaire a été entièrement financé grâce aux généreux donateurs de la 7ème soirée de gala de la Fondation Children Of Africa. Il va permettre à terme d’offrir un groupe scolaire d’excellence et des enseignements de qualité aux enfants de la commune d’Abobo.

Lire sur abidjan.net

Comments

comments