L’UDPCI de Mabri sur la voie de la division comme au Front Populaire de Gbagbo ?

Ce samedi 04 juillet 2020 à la Fondation Félix Houphouët BOIGNY de Yamoussoukro, les militants du RHDP issus de l’UDPCI se sont réunis en conclave sous la présidence du Ministre TCHAGBA Laurent.

Cette rencontre avait un but ultime d’informer l’opinion publique nationale et internationale du soutien des militants du RHDP issus de l’UDPCI à la candidature du Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly et de réaffirmer leur appartenance à la grande famille RHDP dont l’UDPCI est membre fondateur.

Au cours de ce conclave, il a été procédé, à l’endroit des militants présents ce jour, à un exposé complet des différentes démarches et médiations menées par plusieurs personnalités du parti dont le 1er Vice-Président WOÏ MESSE, le Ministre TCHAGBA Laurent et la Vice-Présidente MAHI Clarisse aidés en cela par une équipe de cadres, afin de préserver l’union et la cohésion au sein de la grande famille RHDP.

Le conclave a salué l’ensemble des militants du RHDP issus de l’UDPCI qui ont fait preuve de retenue, de dignité, de bon ton et de fidélité aux idéaux de dialogue prônés par son Excellence Monsieur le Président de la République, Alassane OUATTARA.

Au regard de ce qui précède, le conclave:

– Exprime toute son admiration au Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, Président du RHDP pour sa hauteur d’esprit, son génie politique, sa recherche constante du dialogue en toute circonstance et surtout pour sa vision de bâtisseurs qui a permis à notre pays de renouer avec la croissance économique et redorer son blason dans le concert des nations ;

– Réaffirme l’appartenance et l’engagement total des militants du RHDP issus de l’UDPCI à demeurer dans la grande famille RHDP ; conformément aux résolutions du 2è Congrès Extraordinaire de l’UDPCI du 12 mai 2018 ;

– Soutient avec détermination et sincérité, la candidature du Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020 conformément aux résolutions du Conseil Politique du 12 mars 2020

– Enfin, le conclave appelle tous les militants du RHDP issus de l’UDPCI à rester mobilisés dans la discipline, dans la solidarité et dans la cohésion pour porter haut les couleurs de cette candidature afin d’assurer une victoire écrasante du RHDP dès le premier tour de l’élection présidentielle du 31 octobre 2020.

Fait à Yamoussoukro, le 04 juillet 2020

