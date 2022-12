Lutte contre la corruption : Le président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance reçoit l’AIRNWA

Le président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance (HABG) N’golo Coulibaly a reçu en audience, le 30 novembre 2022, une importante délégation du réseau inter agence de recouvrement des avoirs pour l’Afrique de l’Ouest (AIRNWA)

Les membres du réseau inter agence de recouvrement des avoirs pour l’Afrique de l’Ouest (AIRNWA), conduits par leur presidente Fernades Kylly ont été reçus en audience le mercredi 30 novembre 2022 au siège de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance.

Les remerciements du président N’golo Coulibaly à ses hôtes

Il faut savoir que le réseau AIRNWA a été créé en novembre 2014 à Accra au Ghana. Il concerne les pays de l’Afrique de l’Ouest en matière de recouvrement et de lutte contre la corruption. Le président de la HABG, N’golo Coulibaly a remercié ses hôtes pour le travail abattu. « Merci à madame Kylly Fernandes et à toute sa délégation. Entre l’enrichissement criminel et la corruption, il existe un lien très étroit d’où la tenue de cette assemblée générale où nous avons échangé nos objectifs communs » a déclaré le président Ngolo Coulibaly.

La création de ce réseau vise à faciliter la privation des délinquants des produits de leurs activités illégales

Ajoutons que ette audience a été donnée dans le cadre de la lutte contre la corruption et toutes autres infractions allant dans le même sens. A cet effet, Mr N’golo Coulibaly a convié le AIRNWA qui est un réseau conçu pour lutter essentiellement contre toutes formes de criminalité grave en générale et en particulier dans le domaine financier. De plus, la création de ce réseau vise à faciliter la privation des délinquants des produits de leurs activités illégales par un ciblage plus marqué et la mise en place de procédures d’identification, de localisation, de saisie et de confiscation s’il le faut, du bénéfice frauduleux de ces malfrats.

La présidente du réseau Kylly Fernandes a confié que la corruption gagne malheureusement du terrain en dépit des actions posées pour faire la promotion de la bonne gouvernance. « La corruption est un crime qui s’accroit davantage et dans tous les pays du monde. Nous voulons saisir et géler tous les produits qui viennent de la corruption en Afrique de l’Ouest et la stratégie sera de mettre en place des agences de recouvrement des avoirs ».

Pour finir, le réseau organise du 05 au 09 décembre 2022 à Abidjan sa 9è assemblée générale pour faire le bilan de ses activités pour l’année en cours et définir par le même occasion ses perspectives ; Une rencontre accompagnée techniquement et financièrement par la République de Côte d’Ivoire.

