Lutte contre la Covid-19: l’isolement du Grand-Abidjan maintenu, fermeture des bars, boîtes de nuit, salles de spectacles jusqu’au 15 juillet

Le gouvernement a décidé du maintien de l’isolement du Grand-Abidjan, ce jeudi 25 juin 2020, au cours du Conseil national de sécurité.

Dans un communiqué daté du mercredi 25 juin 2020, dont copie nous a été transmise, au sortir du Conseil National de Sécurité présidé par le président Alassane Ouattara, plusieurs décisions ont été prises après examen de l’évolution de la pandémie à la Covid-19. Estimant que le Grand Abidjan reste le principal foyer de l’épidémie avec 31 % des cas à Cocody-Bingerville, et 30% à Treichville, le Conseil national de sécurité a pris d’importantes décisions notamment le maintien de l’état d’urgence, l’isolement du Grand Abidjan, le maintien de la fermeture des bars, boîtes de nuit, cinéma, salles de spectacles, le maintien de la fermeture des frontières terrestres et maritimes jusqu’au 15 juillet 2020, tout en renforçant le contrôle aux entrées et sorties et en sanctionnant les cas de violation. Toutefois, Les vols internationaux seront ouverts à compter du 1er juillet 2020.

