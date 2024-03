Lutte contre la pollution: le ministre Assahoré Konan Jacques a reçu un équipement important

Le Ministre de l’Environnement, du Développement Durable et de la Transition Écologique, Monsieur Assahoré Konan Jacques, a été l’hôte d’un événement crucial pour la protection de l’environnement en Côte d’Ivoire. Il a reçu un outil essentiel dans la lutte contre la pollution : un camion laboratoire moderne destiné au Centre Ivoirien Antipollution (CIAPOL).

Ce don de haute valeur, évalué à environ 600 000 000 Francs CFA, s’inscrit dans le cadre du Projet de « Dépollution Complémentaire des sites impactés par les Déchets Toxiques du Probo Koala dans le District d’Abidjan ». Ce camion laboratoire est équipé d’outils de pointe pour l’analyse des sols, de l’air et de l’eau, ainsi que des dispositifs techniques pour évaluer les hydrocarbures et les métaux lourds. Il constitue une avancée majeure dans les capacités d’intervention du CIAPOL.

Monsieur Assahoré Konan Jacques a exprimé sa satisfaction quant à cette acquisition, la qualifiant de pas significatif dans la lutte contre la pollution. Il a souligné l’importance de doter le CIAPOL d’un équipement capable d’intervenir rapidement sur les sites affectés et de fournir des analyses en temps réel, renforçant ainsi la capacité de réponse aux crises environnementales. Il a encouragé le CIAPOL à faire un usage judicieux de cet outil afin d’optimiser les efforts de dépollution et de suivi environnemental. Le Coordonnateur Adjoint du projet, le Professeur Ochou Delphin, a également souligné l’importance de ce laboratoire mobile. Il a encouragé le CIAPOL à faire un usage judicieux de cet outil afin d’optimiser les efforts de dépollution et de suivi environnemental. Ce projet de dépollution complémentaire trouve son origine dans le déversement de 530 m3 de déchets toxiques du navire Probo Koala sur dix-sept sites dans le District d’Abidjan en 2006.