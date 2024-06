Lutte contre le cancer infantile : Les Lions de Côte d’Ivoire se mobilisent

Le Lions Club Abidjan Arc-en ciel et le Lions Club Abidjan Toucan ont fait des dons à l’endroit des patients de l’oncologie pédiatrique du Chu de Treichville le 12 juin 2024, à Abidjan.

En effet, les membres de ces deux clubs services avec à leurs têtes, Eric Irié Bi et Sandra Coffi, respectivement présidents de Arc-en ciel et Toucan ont remis des kits de soins d’une valeur de 2 millions de FCfa pour les enfants atteints de cancer.

Notons que la lutte contre le cancer infantile est l’une des causes mondiales soutenues par le Lions international. Les Lions et les Léos mettent en œuvre des actions de service significatives en vue d’apporter un soutien aux enfants confrontés au cancer et réduire les écarts de guérison à l’issue d’un cancer infantile entre pays en développement et pays développés.

Au regard du faible taux de dépistage, en Côte d’Ivoire, moins de 30% des enfants atteints de cancer survivent contre plus de 90% dans les pays à revenu élevé.

Professeur Lassina Cissé, chef du service de la pédiatrie du Chu de Treichville, a salué l’initiative et s’est réjoui du choix de son institution pour cette action caritative, mais surtout le point névralgique qu’est le service d’onco-pédiatrie, au regard de la récurrence des cas sociaux pris en charge gratuitement.

Cette œuvre se veut aussi une action de sensibilisation des décideurs et de l’opinion nationale sur la nécessité d’encourager le dépistage des enfants, de lutter contre les barrières socio-culturelles afin d’assurer une prise en charge précoce et efficace des patients.