Lutte contre le coronavirus: des Ivoiriens bloqués en Tunisie appellent le gouvernement à l’aide

Des Ivoiriens actuellement bloqués en Tunisie, du fait de la fermeture des frontières dans la lutte contre le COVID-19, appellent le gouvernement de leur pays à l’aide. Sans moyens, livrés à leur triste sort et ne sachant à quel saint se vouer, ils sollicitent la bienveillance des gouvernants. Certains nous ont joints au téléphone pour exprimer leur désarroi. Partis pour la plupart en voyage d’affaires, nombre de ces ressortissants Ivoiriens ont été pris de court par la fermeture des frontières. Malgré les nombreuses démarches auprès de l’Ambassade de Côte d’Ivoire à Tunis, leur situation ne connait aucune amélioration et leur désir de regagner le pays ne connait pas de suite favorable. Beaucoup d’entre eux avaient nourri l’espoir, le vendredi 10 avril dernier, qu’une solution soit trouvée avec le vol de Tunis air avait été affrété par les autorités tunisiennes pour le rapatriement des Tunisiens en Côte d’Ivoire. Mais leur espoir a été vain. « Dans le cadre de la lutte contre la pandémie du COVID-19, le rapatriement des ressortissants ivoiriens de l’extérieur n’est pas autorisé et ce, jusqu’à nouvel ordre ». Ce message leur a été notifié à la suite des démarches opérées. En attendant une issue favorable de la crise sanitaire, ils sont contraints de prolonger leur séjour. Alors que plusieurs d’entre eux affirment ne plus disposer de moyens à cet effet.

