Lutte contre le coronavirus en Côte d’Ivoire : A’salfo au cœur d’un scandale, devrait se taire

Après avoir décidé d’éviter la quarantaine à son épouse et à ses enfants, A’salfo, le leader du mythique groupe Zouglou Magic System a encore fait parler de lui. Voici pourquoi A’salfo devrait se taire. « Je suis étonné de voir que les ivoiriens ne respectent pas les consignes du gouvernement », a noté A’salfo le leader de Magic System lors d’une visite inopinée à Anoumabo dans la commune de Marcory en compagnie de Vincent Toh Bi Irié, Préfet d’Abidjan et Aby Raoul maire de ladite commune.

Pourtant, A’salfo a été l’un des premiers, le lundi 17 mars 2020 à éviter à sa famille la quarantaine imposée par le gouvernement ivoirien. En effet, venu de la France pays où il était déclaré plus d’une centaine de cas, la famille Traoré, Max Alain Gradel, Jacques Anoma, les enfants Bictogo et l’épouse d’Alain-Richard Donwahi ministre des Eaux et Forêts avaient choisis délibérément de ne pas faire partir de ‘’l’aventure’’ INJS, comme décidé par le gouvernement.

Quelques appels téléphoniques, avaient suffit pour que ces ‘’privilégiés’’ de la République évitent la quarantaine. Rentrés chez eux, ce comportement avait créé une vaste polémique. Les autres passagers criant au favoritisme. « Donc dans ce pays, la quarantaine ne concerne pas tout le monde. La Famille d’A’salfo, Max Alain Gradel, Jacques Anoma ne sont pas concernés par cette quarantaine », avaient expliqué le révérend Wilfried Zahui dans une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux.

VOICI POURQUOI A’SALFO DEVRAIT SE TAIRE

Pendant que les désormais ex-confinés de l’INJS menaçaient de tout casser sur le site, Aka Aouélé, ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique et Anne Ouloto, ministre de l’assainissement et de la Salubrité sont venus à la rescousse.

