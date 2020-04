Lutte contre le Coronavirus: la Ministre Mariatou Koné réceptionne l’appui en produits vivriers des femmes du marché Gouro de Treichville

Les femmes, membres de la fédération des coopératives des producteurs de produits vivriers de Cote d’Ivoire ne veulent pas rester en marge de l’appel de la Ministre Mariatou Koné ; elles ont décidé de rejoindre la chaine de Solidarité dans le cadre de la prévention de la pandémie du coronavirus.

La première responsable de cette fédération Zamblé Lou Thérèse, accompagnée d’une dizaine de ses collaboratrices a fait un important don en produits vivriers en vue de soutenir les familles vulnérables.

Ce don a été réceptionné par la Ministre Mariatou Koné le mercredi 15 avril au Programme National de Cohésion Sociale (PNCS).

Ce don est composé de tonnes de riz et d’ignames, de sacs d’aubergines et de graines, de plusieurs caisses de gombo et des bassines de tomates etc.

Une initiative que salue la Ministre de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte contre la Pauvreté, Mariatou Koné. « Les femmes du vivrier nous montrent un bel exemple de solidarité. Nous leur disons merci. C’est en conjuguant nos efforts que nous parviendrons à stopper la propagation du COVID 19 dans notre pays ».

