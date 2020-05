Lutte contre le Coronavirus: le gouvernement ivoirien apporte son soutien à 2 000 réfugiés

Le Gouvernement ivoirien apporte une assistance à plus de 2 000 réfugiés pour atténuer les effets de la pandémie du coronavirus, indique une note d’information transmise, dimanche soir à Abidjan.net.

« Cette assistance, d’une valeur de plus de 20 millions de francs CFA, constitue une véritable bouée de sauvetage pour les réfugiés vivant en Côte d’Ivoire, un des pays les plus touchés par la pandémie du coronavirus avec plus de 1 300 cas et dont la croissance économique, estimée à 7,2 % pour l’année 2020, serait réduite de moitié à 3,6 % », précise le texte de la Direction d’Aide et d’Assistance aux Réfugiés et Apatrides.

Composée de kits alimentaires (riz, huile) et non alimentaires (gel hydro alcoolique, savon, seau), cette assistance est en adéquation avec l’appel du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés aux Etats « à ne pas oublier les personnes qui fuient les guerres et la persécution et éviter que le virus ne se propage plus largement parmi les communautés les plus vulnérables ».

La Côte d’Ivoire accueille actuellement sur son territoire plus de 2 000 réfugiés, principalement dans la capitale Abidjan et à l’Ouest vers la frontière avec le Liberia où le HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés se chargera de faire acheminer ces dons offerts par le Gouvernement.

« Les réfugiés que nous sommes, avons particulièrement besoin de l’attention et de la protection humanitaire durant cette période. Ce don nous a beaucoup touché. C’est ensemble que nous surmonterons cette crise. » a déclaré M’bhayabo Tchitenge Tony, Représentant les communautés des réfugiés lors la cérémonie de remise symbolique des dons au siège de la Direction d’Aide et d’Assistance aux Réfugiés et Apatrides (DAARA).

Mme Angèle Djohossou, Représentante Résidente du HCR a pour sa part réitéré les sincères remerciements du HCR et des réfugiés pour cet important don qui permettra assurément d’atténuer les effets du COVID-19 au sein des populations réfugiées

