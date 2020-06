Lutte contre le Coronavirus: le Ministre Mamadou Touré distribue plus de 42 millions F à 6 jeunes entrepreneurs

Le lundi 20 avril 2020, au cours d’une conférence de presse, le Ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l’Emploi Jeunes annonçait la réouverture à partir du 27 Avril à titre exceptionnel et pour une période d’une semaine, la plateforme de financement des projets, avec une priorité accordée aux projets de production de kits sanitaires. Cette mesure pour lutter contre la pandémie à Coronavirus a enregistré plus de 360 jeunes porteurs de projets. Six entrepreneurs ont été sélectionnés en raison de leur viabilité économique et financière. Ce Jeudi 4 Juin 2020, le Ministre Mamadou a procédé à la remise des chèques d’un montant global de 42 200 000F Cfa. Ces jeunes dont deux jeunes filles ont reçu des chèques qui varie d’1million à 15 millions F Cfa. La cérémonie a eu lieu au Plateau. Les projets qui seront réalisés par ces jeunes s’inscrivent dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 et portent sur la pproduction de gels et solution hydroalcoolique, la fabrication de produits désinfectant, de cache-nez, de gel hydroalcoolique, solution hydroalcoolique, de désinfection des zones d’intérêt (ville et village) par drone et poubelles intelligentes, de création d’une unité de production et vente de lotion mains, liquide désinfectant, crème antibactériens nécessaire, de confection de bavette ABN (cache-nez) en tissu pagne et polaire (filtre) pour une meilleure protection contre la Covid-19 et la production et commercialisation de dispositifs de lavage des mains à pédales (30 litres). Grâce à la réalisation de ces projets, ce sont 63 emplois qui seront crées. KARAMOKO Tinsoha Gwladys, au nom des bénéficiaires, a exprimé sa reconnaissance au gouvernement de Côte d’Ivoire. « Je voudrais vous rassurer du bon usage du fonds reçu et du développement effectif des activités pour lesquels nous avons postulé », s’est-elle engagée .

Avant de féliciter les bénéficiaires, le Ministre Mamadou Touré a tenu à rassurer les jeunes dont les projets n’ont pas été retenus. Il promet que leurs projets seront l’objet d’une analyse dans les semaines à venir dans le cadre du financement normal des projet par l’Agence Emploi jeunes. « Je veux réitérer la volonté du chef de l’Etat, Son excellence Alassane Ouattara et de son Premier Ministre, Monsieur Amadou Gon Coulibaly qui ne ménagent aucun effort pour soutenir et accompagner les jeunes entrepreneurs afin de bénéficier de leur contribution au développement économique de notre pays », a-t-il indiqué.

