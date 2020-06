Lutte contre le Coronavirus: les organisateurs de convois clandestins d’élèves, étudiants, enseignants et personnels mis en garde

A l’occasion du point de presse quotidien sur la situation de la maladie à Coronavirus (Covid-19), le porte-parole de la police nationale, le commissaire principal Charlemagne Bleu, a dénoncé l’organisation de convois clandestins tant à Abidjan qu’à l’intérieur du pays au mépris des mesures en vigueur et mis en garde des auteurs de cette pratique.

« Nous attirons l’attention des parents d’élèves, étudiants, enseignants et personnels d’encadrement qui, en retard sur le calendrier des classes à l’intérieur du pays, se verraient proposer des convois clandestins et périlleux par des transporteurs véreux. En tout état de cause, nos forces de défense et de sécurité rechercheront et interpelleront tous contrevenants, qu’ils soient transporteurs ou passagers », a prévenu Charlemagne Bleu.

Le conseiller technique du ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Dr Edith Kouassy, a, pour sa part, sollicité l’engagement de tous pour garantir le succès de la riposte contre la Covid-19, surtout dans le contexte de retour progressif à la normalisation de la vie. « Tous les secteurs, public, privé et informel sont concernés par ce combat. Chaque responsable ou animateur dans son secteur doit veiller au strict respect des mesures sécuritaires et sanitaires, en particulier les mesures barrières », a-t-elle dit.

Au 29 mai 2020, la Côte d’Ivoire enregistrait 1 370 guéris, 32 décès et 1 348 cas actifs.

