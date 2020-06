Lutte contre le coronavirus: SOLIBRA a fait don de matériels de protection à l’Université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan-Cocody

Le brasseur de référence en Côte d’Ivoire poursuit ses actions de sensibilisation et de solidarité dans le contexte de la lutte contre le coronavirus. Ce mercredi 03 juin 2020, SOLIBRA a fait don de matériels de protection à l’Université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan-Cocody. Ce sont : 6 cubitainers, 100 bidons de 4 litres de savon liquide, 1000 masques, et des papiers essuie-tout, que l’entreprise citoyenne a mis à la disposition de l’institution. La remise du don a été au centre d’une cérémonie au sein de la Présidence de l’Université Félix Houphouët-Boigny. Au nom de SOLIBRA, Emmanuella Moulod, Directrice des relations extérieures, a expliqué le sens de ce don. « Nous avons mis en place la méthode ML2D afin de sensibiliser les populations ainsi que nos partenaires, les maquis et bars, au respect des mesures barrières dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19. Il était important que nous nous rendions à l’Université, haut lieu d’apprentissage, d’échanges, et de brassage », a signifié Mme Moulod. « C’est une petite pierre que nous apportons, notre modeste contribution à la lutte contre le coronavirus », a ajouté la Directrice des relations extérieures. Elle a indiqué qu’au delà du don fait par SOLIBRA, le leader ivoirien de la brasserie milite pour un « partenariat pérenne » avec l’Université Félix Houphouët-Boigny. « Nous souhaitons poursuivre le partenariat, aussi bien au niveau de la formation, que du matériel didactique, par exemple à travers des ordinateurs ou d’autres matériels dont l’Université pourrait avoir besoin », a fait savoir Emmanuella Moulod.

Le Président de l’Université Félix Houphouët-Boigny, Professeur Abou Karamoko, a remercié chaleureusement le donateur. Pour lui, le don de SOLIBRA est « inestimable » à l’endroit de son institution, qui a une population de plus de 60.000 étudiants. « Nous accordons une grande considération aux fûts qui ont été offerts. Même si, par la grâce de Dieu, nous sortons de la pandémie de Covid-19, ces fûts resteront », a déclaré le Professeur Abou Karamoko.

Très enthousiaste à l’idée d’un partenariat avec SOLIBRA, le Président de l’Université Félix Houphouët-Boigny a souhaité que « ce qui a commencé » s’inscrive dans la durée et serve « d’exemple » à toute la Côte d’Ivoire.

Le Professeur Abou Karamoko a offert à la délégation de SOLIBRA des échantillons d’une solution hydroalcoolique mise en place par l’Université Félix Houphouët-Boigny dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.

La Directrice des relations extérieures de SOLIBRA, Mme Moulod, a assuré de transmettre au Directeur Général, Francis Batista, le message du Président de l’Université Félix Houphouët-Boigny.

