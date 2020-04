Lutte contre le Coronavirus : Un don en matériel sanitaire d’une valeur de 30 millions de francs Cfa offert par Mme Henriette Bédié

Trente (30) millions de francs Cfa. C’est le don en matériel sanitaire (seaux, gants, savon, gel etc) et en vivres (riz, huile etc) offert, hier, au siège de « Servir » par Mme Henriette Bédié, présidente de la Fondation « Servir ».

Il est destiné aux orphelinats de Bassam, Bingerville, aux pouponnières de Dabou, d’Adjamé (pouponnière Marie Thérèse Houphouët-Boigny), d’Aboisso et de Daoukro. Mme Henriette Bédié a également pensé au personnel soignant et aux agents de sécurité en première ligne de cette lutte contre le coronavirus.

« Cela fait un moment que Mme Henriette Bédié fait des dons sans bruit. Mais aujourd’hui, elle a souhaité que de façon solennelle, la Fondation puisse faire un don à l’endroit du personnel de santé, des Forces de sécurité du personnel d’encadrement des orphelinats de Bingerville, de Grand Bassam et celui de la pouponnière d’Adjamé », a indiqué Ehouman Bernard, trésorier de la Fondation « Servir », représentant Mme Henriette Bédié qui a remis le don.

Toujours au nom de la présidente de « Servir », Ehouman Bernard est revenu sur l’énorme sacrifice que font le personnel soignant et celui de la sécurité en cette période de crise sanitaire « Ce sont des personnes qui sont en première ligne dans le cadre de cette lutte et qui sont exposées à ce fléau dévastateur », a-t-il fait remarquer et salué également le rôle joué par le personnel d’encadrement dans cette lutte malgré les risques de contamination. Mme Henriette Bédié, à travers son représentant, a exhorté la population au respect des mesures sanitaires.

MME BÉDIÉ FAIT UN DON DE 30 MILLIONS EN MATÉRIEL

« Mme Henriette Bédié, à travers ce don veut appuyer les décisions prises par le gouvernement, amplifiées et relayées par son époux le président Henri Konan Bédié. Il s’agit de faire en sorte que les uns et les autres respectent les mesures de barrière. Car, c’est la seule façon d’éviter la propagation de la maladie. Elle demande à la population de se laver régulièrement les mains avec du savon et à défaut avec du gel hydroalcoolique. De respecter la distanciation sociale d’au moins un mètre et tousser dans le creux du coude et prendre toutes les dispositions pour que cette maladie puisse être stoppée dans sa phase de propagation ».

Après le message de Mme Bédié, N’dédé Blaise, représentant le ministère de la Santé a, au nom des bénéficiaires, traduit sa gratitude à Mme Henriette Bédié pour son don. Notons que c’est le préfet de police d’Abidjan, Dosso Siaka, qui a représenté le ministère de la Sécurité et de la protection sociale.

Avec Afrisoir

Comments

comments