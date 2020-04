Maître Gbougnon condamne la destruction du matériel de dépistage à Yopougon en Côte d’Ivoire

Destruction du matériel de dépistage à Yopougon

Hier soir, j’ai, par l’intermédiaire de plusieurs personnes, reçu la vidéo d’une dame qui vivrait aux Etats Unis d’Amérique (c’est ce qui ressort de sa vidéo) et qui approuve, de la manière la plus explicite, la destruction du site de dépistage qui avait été installé dans la commune de Yopougon.

Je n’ai par pour habitude d’intervenir publiquement dans ce genre de débats ni même de regarder les vidéos que les gens passent leur temps à transférer à leur liste d’amis.

Ainsi, je l’ai supprimé plusieurs fois quand elle m’a été envoyée par plusieurs amis. Cependant, assez tard dans la nuit je l’ai visionnée quand une personne que je considère comme assez « sérieuse » me l’a, une fois de plus transférée.

MON POINT DE VUE

Ce que j’ai entendu sur cette vidéo m’a écœuré au plus haut point.

En effet, entre autres affirmations, cette dame soutient que la plupart des pays Occidentaux ne disposent pas de tests ou à tout le moins effectue les tests au sein des hôpitaux et elle poursuit pour dire de manière fort péremptoire que les tests se feront par prélèvement nasal comme se font les vaccins (ne me demandez pas lesquels) et donc ce dépistage est en réalité une méthode pour le Gouvernement Ivoirien de tester les fameux vaccin qui ont suscité une vive polémique le courant de ces dernières semaines.

Sur les tests, même s’il est vrai que la plupart des systèmes de santé occidentaux sont mis à rude épreuve (excepté l’Allemagne), il faut reconnaître que sa nécessité a commencé à être reconnu par l’ensemble des Etats Européens.

Mais il y a encore le problème de leurs disponibilités, car le tout n’est pas de vouloir faire des tests, il faut encore que ceux-ci soient disponibles.

La France, où je suis actuellement confiné est en train d’essayer d’en produire près d’un million pour satisfaire ses populations.

En ce qui concerne les lieux où doivent se faire les tests de dépistage, les centres hospitaliers universitaires et les laboratoires de ville sont habilités à réaliser ces tests PCR (réaction en chaîne par polymérase) de détection du Covid-19. Selon l’arrêté du 7 mars 2020, « le prélèvement à privilégier est un prélèvement nasopharyngé des voies respiratoires hautes par écouvillonnage ou des voies respiratoires basses (crachats ou liquide bronchoalvéolaire ). »

Les tests sérologiques (voie sanguine) sont en train d’être envisagés en France.

Il est faux de dire que les tests ne peuvent et ne doivent se faire que dans les hôpitaux et/ou dans les centres de santé.

En Allemagne, ces tests sont faits « partout » (cf reportage BFM TV) et en France des tentes de fortune ont été mises en place non seulement pour tester mais aussi pour prendre en charge les Personnes infectées.

Et donc, cette polémique sur les tests et sur l’endroit où il doit être fait n’a pas lieu d’être surtout même que chaque jour les experts répètent que ceux sont les hommes qui transportent le virus et non l’air sur une certaine distance.

Mais ces affirmations ne sont pas les plus aberrantes, notre « spécialiste » d’un soir affirme sans sourciller que les prélèvements sur le site de Yopougon allaient se faire par la bouche et que se serait un simulacre de tests mais plutôt une façon de vacciner lesdites populations à leur insu…

Normalement, on devrait en rire et passer son chemin tellement je trouve cette insinuation dénuée de toute approche scientifique et logique.

Cependant, il faut à un moment donné que nous demandions à ces pseudos spécialistes d’arrêter d’intoxiquer leurs concitoyens et d’arrêter de politiser tout et n’importe quoi.

Je n’aime pas ADO, comme beaucoup de mes concitoyens, je n’aime pas la politique dans son ensemble mis en place par lui et son gouvernement !!!

Cela me donne-t-il le droit de penser et d’affirmer que celui-ci est capable de placer un pseudo centre de dépistage en pleine zone habitée juste pour massacrer les populations y vivant ?

Je n’ai pas encore franchi ce pas !!!

De plus les explications données par notre spécialiste sont fausses (je reste courtois).

En effet, et jusqu’à présent, les tests se font par voie nasale pour une analyse . Même les tests rapides dont j’ai encore vu une vidéo sur youtube sont faites par des prises de sang (et cela est encore en réflexion) !!! d’où vient le prélèvement dans la bouche ???!!!

On peut être opposant et demeurer Républicains parce qu’au final tout ce que nous avons en commun, c’est la mère patrie, la Côte d’Ivoire !!!

Faisons un preuve d’un peu de civisme ça n’a jamais tué personne.

J’ai sciemment, refusé de la mauvaise communication du gouvernement, de sa mauvaise gestion globalement de cette crise sanitaire, parce que même si c’est une faute grave, cela n’excuse pas tous les comportements anti Républicains.

N’oubliez pas d’appliquer les gestes barrières.

