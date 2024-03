Marahoué: un fonds dégagé pour l’autonomisation des femmes

L’événement, qui a eu lieu le samedi dernier , a rassemblé des femmes déterminées et des acteurs locaux engagés à stimuler les activités génératrices de revenus et favoriser le développement économique de la région.

Le mouvement citoyen “Génération Gagnante” s’est engagé à accompagner l’autonomisation économique des femmes de la région de la Marahoué, lors d’une importante cérémonie Bouaflé, dans le centre-ouest de la Côte d’Ivoire.

Au cœur de cette initiative, Amed Ouédraogo, un cadre de Bouaflé, a symboliquement mis à disposition 1 000 000 FCFA pour soutenir les femmes de la Marahoué. Ce geste n’est pas seulement financier, mais il incarne aussi un appel à l’action et à la responsabilité individuelle et collective.

“Ceux qui doivent donner les moyens ce n’est pas l’Etat forcément, car nous sommes nous-mêmes l’État. Il faut commencer par donner l’exemple et c’est ce que nous sommes en train de faire. C’est au vu de ce que nous serons en train de faire que les autres cadres de la région pourront commencer à soutenir nos activités”.

La cérémonie a été marquée par l’investiture de Marie-Ange Golé en tant que Présidente de la Conférence régionale des femmes du mouvement “Génération Gagnante” de la Marahoué. Dans son discours, elle a souligné l’engagement continu du mouvement à soutenir les femmes dans leurs entreprises entrepreneuriales, en vue de favoriser l’autonomisation financière des femmes de la région.

Marie-Ange Golé a également appelé à la prudence et à la persévérance, mettant en garde contre les pièges de l’argent facile et encourageant les femmes à se concentrer sur le développement de leurs capacités et de leurs compétences. Elle a souligné que le mouvement vise à créer un environnement où les femmes sont économiquement fortes pour elles-mêmes et pour leur famille.

En parallèle aux discours inspirants, l’événement a offert une plateforme pour mettre en valeur les réalisations locales, avec une exposition des récoltes et un défilé mettant en lumière les femmes actives dans le secteur vivrier de Bouaflé. Ces initiatives concrètes et symboliques ont souligné l’importance de soutenir et de valoriser le travail des femmes dans le développement économique régional.