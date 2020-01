Marche ou rassemblement de protestation suite à la décision du gouvernement Gon de raser le quartier Adjouffou (Port-Bouët)

En effet, suite à la découverte de l adolescent de 10 ans mort dans un compartiment dans un avion de la compagnie AIR FRANCE partie d’Abidjan pour la France. L’on n’est sans surprise face à cela en vue, selon le gouvernement Ouattara que la solution était de faire disparaître les habitations à proximité.

Selon des sources bien introduites, allant jusqu’à 4km à compter de la clôture. Certes une décision mais est-ce la meilleure ? La question reste posée. Ainsi donc les populations ou habitants dudit lieu n’entendent pas cela de la même oreille.

Résultat marche de protestation ce jour-ci. A quoi cela servira face cela décision des “DESTRUCTORS”?

En ce qui nous concerne on fait la politique pour les hommes et non pour les animaux. Hier on promettait monts et vallées à ces populations. Hélas que dire si ce n’est que faire plaisir aux hommes blancs afin de ne pas decertifié (ISO) l’aéroport.

Que serait-il advenu si c’était une compagnie ivoirienne ou africaine?

Bravo Gouvernement Ado la politique pour les animaux.

Michael Gbagbo

