Méagui: arrestation d’une bande de malfaiteurs spécialisées dans le vol de motos

Méagui est une localité située au sud-ouest de la Côte d’Ivoire et appartenant au département de Soubré, dans la région de la Nawa, dans le District du Bas-Sassandra. Des gangs spécialisés dans le vol de motos opèrent dans cette région . Chaque jour, des vols sont enregistrés à la brigade de gendarmerie de la commune. Le commandant et son équipe ont procédé ce mercredi 5 mai 2021 au démantèlement d’un gang de présumés voleurs spécialisés dans le vol des motos et les braquages. Il s’agit des nommés Dotene Gilbert de nationalité béninoise et de Kone Ibrahim ,ivoirien et plus âgé sur les photos.

Ces présumés voleurs terrorisaient les habitants de Meagui de jours comme de nuits depuis plusieurs mois, apprend PDCI24

《Ils cassent les portes les nuits, volent en plein jour. Ce phénomène nous terrorise ici, il prend de l’ampleur 》explique notre source.

Ils devraient rapidement être présentés à un juge

AY

