Meiway sur l’exil de Gadji Celi et Serges « Je leur ai toujours dit que le chemin qu’ils ont choisi est mauvais »

Meiway s’exprime sur l’exil de Gadji Celi et Serges Kassy. Pour lui ses amis artistes ont choisi de faire de la politique au lieu de faire de la musique.

Meiway à propos de l’exil de Gadji Celi et Serges Kassy, «je leur ai toujours dit que le chemin qu’ils ont choisi est mauvais, ce n’est pas le leur. Ils ont tout simplement choisi de faire de la politique au lieu de faire de la musique, ce que je trouve vraiment dommage»

Réponse de Serges Kassy :

« Je suis et demeure un artiste engagé et ce ne sont pas les élucubrations de Meiway, poulain d’Alassane Ouattara et de Bédié qui vont me détourner de la voie qui est la mienne : être la bouche, les yeux, et les oreilles de mon peuple que je défendrai bec et ongles. Car pour mon pays la Côte d’Ivoire, je n’ai pas que des droits, j’ai aussi des devoirs et le peuple de Côte d’Ivoire a plus que besoin de nos voix pour que la démocratie et la réconciliation vraies s’installent dans le pays ».

