Cette journée vise à sensibiliser l’opinion, dans le sillage de la déclaration sur l’élimination de la violence à l’encontre des femmes, adoptée en 1993, par l’Assemblée générale des Nations unies. Ces actes susceptibles de causer chez les femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles, psychologiques, peuvent intervenir aussi bien dans un cadre public que privé.

Au cours de l’émission, nous verrons comment ces maltraitances (en particulier au cours de l’enfance) peuvent avoir un impact persistant, en termes de santé mentale et accroître les risques de troubles du comportement, d’addiction et de suicides.

Pr Florence Thibaut, professeur de Psychiatrie et d’Addictologie à l’Université Paris-Descartes et praticien hospitalier dans le service de Psychiatrie de l’Hôpital Cochin de l’Assistance publique–Hôpitaux de Paris (AP-HP), vient d’être élue présidente de l’Association internationale pour la santé mentale des femmes (International association for women’s mental health, IAWMH). Chercheure au Centre de Psychiatrie et Neurosciences de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm U894). Auteure de l’ouvrage Les abus sexuels : des clés indispensables pour comprendre, aider et prévenir, aux éditions Odile Jacob

Katia Henrys, psychologue clinicienne, psychothérapeute, doctorante en Psychologie sociale critique au Graduate Center, à New York.

Sonia Laffargue, vice-présidente de l’association Le monde à travers un regard.

