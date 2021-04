Mes dames, arrêtez de dire à vos filles que l’argent seul est primordial

L’argent ce n’est que de l’argent Poulin.

Éduquez les filles à la compétence, la performance, le respect de l’humain, l’humilité, la politesse.

Il y a tellement de valeurs sur lesquelles on peut baser l’éducation de nos filles qu’il est douloureux de constater de telles sorties de route.

Depuis la campagne jusqu’à ce jour n’y a t’il pas dans l’environnement de cette jeune dame une personne pour tirer son alarme ?

Mlle la plus jeune honorable

Vous représentez le peuple de CÔTE D’IVOIRE pendant 5 années.

Pour votre gouverne notre hémicycle a accueilli de nombreux femmes depuis les années 60 jusqu’à nos jours.

Des femmes instruites ou non instruites mais dans la majorité des intellectuelles ( elles utilisaient toutes leurs cerveaux ).

Même si votre obédience politique peut justifier votre langage, souvenez vous de votre combat de permettre à la femme et à la jeune fille d’apporter une plus-value à la société ivoirienne.

Vos propos de campagne sont des ignominies.

Du coup vous vous êtes disqualifiée pour être une porte-voix de la gente féminine ivoirienne.

Si ce combat vous tient vraiment à cœur,

Prière revoir

Votre langage qui est soutenu par vos pensées, votre réflexion, vos connaissances, vos compétences et vos valeurs morales.

Nous avons déjà eu une plus jeune députée qui par son travail à l’hémicycle a honorée la gente.

Nous avons eu une première dame de ce pays à l’hémicycle qui a tenu la dragée haute aux hommes pendant ses mandatures vu sa qualité intellectuelle.

Si vous voulez vous donner une mission partez de l’apport de vos devancières.

L’excellence féminine a déjà été prouvé à l’hémicycle, avançons donc très chère honorable

La femme ivoirienne 2.0 est une femme compétente, performante, courtoise et surtout CAPABLE d’apporter une plus-value dans son domaine de compétence .

En espérant croire que ces dérives langagières sont dû à une émotivité non contrôlée et que vous vous emploierez à honorée le peuple,

je vous dit bien le bonjour Mlle l’honorable.

La femme ivoirienne est CAPABLE de changer la donne. MERCI de le savoir.

Perle Lola

