Meurtre et viols en série à Abidjan/ La police interpelle un suspect

L’insécurité à Abidjan inquiète de plus en plus les populations. Et les dernières pratiques des malfrats relatives aux meurtres et les viols en série compliquent davantage la situation des Abidjanais. Heureusement le vendredi la police a mis le grappin sur un suspect. Ainsi la police demande à la population susceptible d’avoir été victime de viol, à l’effet de fournir toute information utile à l’enquête. Une information publiée sur leur plate forme DGNP.

« La personne figurant sur la photo ci-dessus est suspectée de meurtre et de viols en série, et a déjà été interpellée. La Police Nationale sollicite la population et toute personne susceptible d’avoir été victime de viol, à l’effet de fournir toute information utile à l’enquête », pouvait t-on lire sur leur page. Pour justement faciliter les choses les numéros ont étés donnés .Numéro gratuit d’appel: 100/Numéro WhatsApp: +225 01 70 900 600. Vivement que cette enquête aboutisse pour que les Abidjanais vivent en toute quiétude.

Perle Lola

