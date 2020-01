Natoma Bamba, une militante Pdci-Rda parle du président Laurent Gbagbo et se confesse

Lettre ouverte de Natoma Bamba.

« J’ai souhaité ton emprisonnement.

-J’ai même dansé quand on t’a pris.

-J’étais contente de ton transfèrement à la Haye.

-Je l’avoue Mais 07 ans après tu as suffisamment payé.

-07 ans après je me rends compte que le combat contre toi n’en valait pas la peine.

-07 ans après je me rends compte que j’ai été honteusement manipulée.

C’est pourquoi je me repends aujourd’hui et regrette tout ce qui s’est passé.

Je m’en veux aujourd’hui poussée par la passion d’avoir rompu, gâché des amitiés chères.

Aussi, si on te libère aujourd’hui même ça fait quoi? C’est quel palabre qui ne finit pas?

07 ans c’est trop.Allons à la réconciliation de tous les enfants de la côte d’Ivoire ».

AbidjanTV.net

