Nigéria : assassinat d’une fillette de 5 ans, le suspect mis aux arrêts

Dans l’Etat de Kano, au Nigéria, le fondateur d’une école maternelle a enlevé et tué une écolière de 5 ans. Suite au tollé général qu’a suscité ce drame, la Première dame nigériane, Aïsha Buhari, a donné de la voix.

Le fondateur d’une école maternelle, Abdulmalik Tanko, 34 ans, est accusé du meurtre d’une petite fille de 5 ans, Hanifa Abubakar, qui fréquentait son établissement. Le drame s’est produit à Kano, dans le nord du pays .

Cet infanticide n’a laissé personne, indifférent, au point d’attiser la colère de la population nigériane, dans son ensemble. Les gens se sont exprimés sur les réseaux sociaux, avec le hashtag #JusticeForHanifa.

C’est dans cette optique que l’influent religieux, du nom d’Abdallah Umar Gadonkaya, dit « Malam », lundi 24 janvier 2022, a proposé qu’en guise d’exemple, le coupable fasse l’objet d’une exécution publique. Cette proposition de l’homme de Dieu a reçu un soutien de poids, et non des moindres.

En effet, après l’annonce de « Malam », la Première dame a réagi, en donnant son adhésion à ce que le coupable subisse une exécution publique. Au détour d’un post Instagram, suivi du hashtag #JusticeForHanifa, Aïsha Buhari a écrit : « Nous soutenons le verdict de Malam».

BBC relate que la petite Hanifa a été kidnappée sur le chemin de son école, Islamiyya, en décembre 2021, puis tuée. Son corps en décomposition a été découvert dans l’enceinte de l’établissement. Le meurtrier a raconté qu’avec ses complices, il avait organisé l’enlèvement de la fillette et demandé une rançon de 14 600 dollars, soit 6 millions de nairas, à ses parents.

Se sachant suspecté, et pour brouiller les pistes, Abdulmalik Tanko avait, à en croire les sources, assassiné sa victime, par empoisonnement. Les restes de Hanifa Abubakar seront découverts, plus tard, dans une tombe peu profonde. Le principal accusé sera mis aux arrêts, de même que ses complices. Ils sont en attente de jugement.

