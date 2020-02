Nigéria/ Transport routier: dès le 02 février 2020, les taxi-motos et tricycles seront bannis de la circulation

À compter du 2 février prochain, les taxi-motos et tricycles seront bannis de la circulation. Une mesure des autorités qui fait grincer des dents les exploitants et conducteurs de taxi-motos… Mais aussi des milliers de passagers qui utilisent quotidiennement ce mode de transport.

Pour le gouvernement de l’Etat de Lagos, la mesure de sécurité était une décision inéluctable. Par cette interdiction, les autorités nigérianes souhaitent lutter contre les accidents de circulation qui sont largement occasionnés par les conducteurs que les Nigérians surnomment « Kékés » et les « Okadas ».

Dans un tweet, les autorités nigérianes ont justifié la décision radicale par le fait que les conducteurs de deux et trois roues ne respectaient nullement le code de la route. Selon Gbenga Omotoso, chargé d’informations de l’Etat de Lagos, les Kékés et Okadas ont causé près de 10 000 accidents et entraîné la mort de 600 Nigérians entre 2016 et 2019. Ainsi, les artères principales de la ville, ainsi qu’une quarantaine de passages supérieurs et de ponts leur seront interdits dès demain.

Seulement, la question se pose de savoir si la mesure sera acceptée et appliquée par les exploitants et conducteurs. En 2010, les autorités nigérianes avait fait une première tentative, sans succès. Par ailleurs, l’activité est en plein essor dans cette ville réputée pour ses interminables embouteillages. Elle permet d’employer des milliers de jeunes, dont la majorité n’a pas eu la chance d’aller à l’école. La décision a été mal accueillie chez les utilisateurs aussi, qui sont des millions à prendre les taxi-motos, seul moyen de transport à portée de leurs faibles revenus. À cela, l’Etat de Lagos a répondu, ce 31 janvier, que l’interdiction visait également à « pousser les jeunes à trouver de meilleurs emplois car l’Okada n’est pas une activité durable ». Il a par ailleurs déploré le fait que « les jeunes n’apprennent plus les métiers dont nous étions autrefois fiers : couture, maçonnerie, imprimerie, peinture et autres ».

Depuis l’annonce, conducteurs et exploitants protestent en bloquant les rues. L’entrée en vigueur de la mesure est prévue pour ce dimanche. Ainsi, les taxi-motos seront interdits de circulation dans les villes suivantes : Lagos Mainland, Lagos Island, Surulere, Ikeja, Apapa et Eti Osa.

AVEC 7 INFO

