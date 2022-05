 Nigeria : Un entrepreneur nigérian construit des mini-bus électriques

L’entrepreneur nigérian Mustapha Gajibo a converti des mini-bus à essence en véhicules électriques dans son atelier, mais il va maintenant plus loin en construisant des bus à batterie solaire à partir de zéro dans le but de promouvoir l’énergie propre et réduire la pollution.

Le premier producteur et exportateur de pétrole brut d’Afrique a de l’essence fortement subventionnée et un approvisionnement inégal en électricité – une combinaison qui pourrait décourager quiconque d’investir dans des véhicules électriques.

Mais Gajibo, un décrocheur universitaire de 30 ans et résident de la ville de Maiduguri dans le nord-est du Nigeria, est intrépide. Il affirme que la hausse des prix mondiaux du pétrole et la pollution font des véhicules électriques une alternative intéressante au Nigeria.

Dans son atelier, il a déjà démonté les moteurs à combustion de 10 mini-bus, les alimentant avec des batteries solaires. Les bus, qui fonctionnent depuis un peu plus d’un mois, parcourent une distance de 100 km avec une seule charge, a-t-il précisé.

Son projet le plus ambitieux est de construire les bus à partir de zéro. Ils seront équipés de panneaux solaires et de batteries.

“Au moment où je vous parle dans notre atelier, nous construisons un bus de 12 places qui peut parcourir jusqu’à 200 kilomètres avec une seule charge”, a déclaré Gajibo.

“Avant la fin de ce mois, nous allons dévoiler ce bus, qui sera le premier du genre dans tout le Nigeria”, a-t-il déclaré, ajoutant que son atelier avait la capacité de produire 15 bus par mois.

Au Nigéria, comme dans la majeure partie de l’Afrique, les véhicules électriques n’ont pas encore gagné en popularité car ils sont plus chers et il y a peu d’électricité et aucune infrastructure pour recharger les véhicules.

Il existe d’autres obstacles comme les pénuries de devises étrangères qui rendent difficile l’importation de pièces. Il cherche donc à se les procurer au Nigeria.

