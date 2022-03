Nigeria : un femme accusée d’avoir tué son mari avec trop de sexe, la police la sauve de la foule

Une intervention opportune de la police a empêché une femme d’être lynchée par une foule en colère qui l’a accusé d’avoir tué son mari avec trop de sexe.

Dans une vidéo virale en ligne, la dame a été vue nue et accroupie à côté du corps sans vie de son mari tandis que des membres de la communauté l’agressaient verbalement.

Le PUNCH a confirmé ce rapport tout en citant le porte-parole de la police d’État, Tochukwu Ikenga, disant que ceux qui ont attaqué la femme ont été arrêtés.

«Le sauvetage est le résultat d’un rapport d’une vidéo tendance où une femme a été publiquement agressée et agressée lors d’un incident présumé ayant causé la mort de son défunt mari.

«Le commissaire de police, CP Echeng Echeng, tout en qualifiant l’acte de barbare, déclare qu’un suspect est déjà en garde à vue et a ordonné une étude immédiate de la vidéo dans le but d’identifier les suspects, de les arrêter et de les traduire en justice.

«Des informations supplémentaires révèlent que le défunt avait déjà été enterré avant que la vidéo ne commence à être diffusée. La victime a été secourue et elle reçoit actuellement des soins médicaux à l’hôpital. Plus de développement sera communiqué s’il vous plaît.

