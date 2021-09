Obsèques Léonard Groguhet/ Ce que la ministre Arlette Badou N’Guessan Kouamé a déclaré

A travers un communiqué, la Ministre de la Culture et de l’Industrie des Arts et du Spectacle, Arlette Badou N’Guessan Kouamé, a réagi, le samedi 4 septembre 2021, à la suite du décès de Léonard Groguhet, illustre cinéaste et homme de théâtre ivoirien, et annoncé que le ministère qu’elle dirige entend prendre toute sa part dans les obsèques du défunt.

COMMUNIQUÉ

C’est avec consternation que j’ai appris, le décès de Leonard GROGUHET, illustre cinéaste et homme de théâtre ivoirien, survenu ce vendredi 03 septembre 2021, à Abidjan.

En ces moments douloureux, je présente mes condoléances les plus émues à la famille de notre regretté père. Je partage l’émotion et la peine de toute la famille artistique et culturelle.

Le Ministère de la Culture et de l’Industrie des Arts et du Spectacle entend prendre toute sa part dans les obsèques de notre regretté Leonard GROGUHET.

linfodrome

Comments

comments