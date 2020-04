Opération épervier 5: saisie de drogue à Adjamé 220 et Williamsville, des dealers arrêtés

La police nationale a saisi le vendredi 10 avril 2020 de la drogue à Adjamé 220 et Williamsville dans la mise en oeuvre de l’opération épervier 5.

Le vendredi 10 avril 2020, aux environs de 11 heures, les agents de Police du Commissariat 7ÈME arrondissement d’Adjamé 220 ont mené une opération de recherche et de destruction de fumoirs. Ils ont détruit et brûlé un fumoir derrière le monument des martyrs qui était en reconstruction. Ils ont aussi interpellé 04 individus pour consommation de drogue et ont saisi 186 boulettes de cannabis, 05 paires de ciseaux, 56 sachets de boissons frelatés et 12 paquets de cigarettes.

Du côté de Williamsville, toujours dans le cadre de la mise en œuvre de l’opération ÉPERVIER, le Commissaire de Police du 11ème arrondissement et ses collaborateurs ont mené des opérations de recherche et de destruction de fumoirs dans leur zone de compétence le vendredi 10 avril.

Ainsi ont été saisi :

*03 pipes

*01 Tenaille

*01 Torche

*03 sacs

*01 rabot

*01 rouleau de fil.

