Orpaillage illégal : 21 individus arrêtés, 1 dizaine d’engins motorisés et du matériel d’extraction de minerai saisi à Oumé

Le service contrôle forestier de la Société de Développement de la Forêt (SODEFOR) vient de frapper un grand coup. Toute la nuit du vendredi 08 au samedi 09 octobre 2021, les éléments du Service Contrôle Forestier de la SODEFOR ont mené une véritable battue aux orpailleurs clandestins dans la forêt classée de la Téné dans la ville d’Oumé (Région du Gôh).

Résultats : 21 individus appréhendés, une dizaine d’engins motorisés et du matériel d’extraction de minerai saisis.

Cette intervention musclée conduite par le chef du Service Contrôle Forestier de la SODEFOR, le Lieutenant Mahi Landry, a été diligentée suite à une information anonyme faisant état de la présence d’orpailleurs clandestins qui opèrent nuitamment sur un site d’orpaillage créé clandestinement dans la forêt classée.

Ces fossoyeurs de la forêt ivoirienne ont été pris en flagrant délit d’orpaillage illégal et de destruction du couvert forestier. Par conséquent, ils ont été mis à la disposition de la justice pour y subir la rigueur de la loi.

C’est le lieu d’insister sur le devoir civique de nos populations à qui nous demandons de dénoncer auprès de nos agents les auteurs et les commanditaires d’actes d’agressions de nos forêts, pour une Côte d’Ivoire plus verte et prospère. (Info Line : www.sodefor.ci / 2722483000).

Notons que la forêt classée de la Téné est gérée l’Unité de Gestion Forestière de la Téné qui a pour premier responsable le Capitaine Thierry Koffi.

D.K.

Comments

comments