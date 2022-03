Ouganda :un supermarché Carrefour supprime les œufs de poules en cage de ses rayons

La chaîne de supermarchés Carrefour ne vendra que des œufs produits dans des conditions «humaines» dans le cadre d’un changement de politique des normes qui bloquera l’approvisionnement de milliers d’éleveurs de volaille en Afrique de l’Est.

La société mère de Carrefour, Majid Al Futtaim, basée à Dubaï, a déclaré qu’elle s’approvisionnerait en œufs sans cage pour ses supermarchés Carrefour auprès de fournisseurs qui adhèrent à une nouvelle politique adoptée par la chaîne mondiale de magasins pour promouvoir un meilleur bien-être animal et favoriser une consommation saine pour ses clients. .

Kevin Macharia, responsable du marketing et des communications pour l’Afrique de l’Est chez Majid Al Futtaim, a déclaré que les fournisseurs de la région seront amenés à respecter les normes élevées fixées.

“Nous mettrons en place des audits pour voir si la politique est mise en œuvre et s’ils ont besoin d’aide, car nous comprenons qu’il s’agit d’un processus”, a déclaré M. Macharia.

Majid Al Futtaim a signé la politique de santé et de bien-être des animaux d’élevage sous la Humane League, qui engage les entreprises à promouvoir des systèmes d’hébergement alternatifs et durables, tels que l’accès sans cage, l’accès extérieur, les systèmes d’élevage en plein air et les aliments biologiques.

“Dans le cadre de notre engagement de longue date à être leader sur tous les marchés sur lesquels nous opérons, Majid Al Futtaim Retail est fier de fournir à ses clients des produits conformes aux normes de qualité et de sécurité les plus élevées, et qui ont été fabriqués par des entreprises socialement et écologiquement responsables. signifie », a ajouté Majid Al Futtaim Retail dans un communiqué.

À l’échelle mondiale, les entreprises alimentaires se sont engagées à produire des œufs sans café et à adopter des pratiques agricoles plus respectueuses du bien-être animal tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

L’annonce de Carrefour pourrait également stimuler le changement dans les pratiques agricoles locales, en particulier celles de la production d’œufs à grande échelle, où les incubateurs sont utilisés pour une production et des profits de masse et plus rapides.

La politique verra également les supermarchés vendre des produits de marque Carrefour 100% biologiques, y compris de la viande, des légumes et des fruits d’ici 2023.

« Tout ce qui est de marque maison est ce sur quoi nous avons un contrôle étendu. Nous aurons une surveillance du début à la fin », a déclaré M. Macharia.

La société des Émirats arabes unis a déclaré que la politique de santé et de bien-être des animaux d’élevage dominera les engagements et les positions des entreprises sur les normes de bien-être cruciales.

Les pays islamiques ont également des règles strictes pour l’abattage sans cruauté avec de la viande dont les animaux sont tués avant d’être rendus inconscients considérés comme illégaux.

“L’annonce de Majid Al Futtaim de s’approvisionner exclusivement en œufs sans cage pour toutes ses opérations de vente au détail Carrefour contribuera à réduire la souffrance d’innombrables poules”, a déclaré Aaron Ross, vice-président de la politique et de la stratégie de The Humane League.

“Cette politique démontre que Majid Al Futtaim a le vrai courage de ses convictions, une intelligence de marché de pointe et de solides relations avec les clients et les fournisseurs.”

Comments

comments