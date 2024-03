“Paquinou” Festival : 3 jours de show à Ivoire golf club

Les amoureux de la tradition ivoirienne sont attendus du 30 mars au 1er avril 2024, à l’Ivoire golf club pour la 2e édition de “Paquinou” Festival.

Cette initiative de M. Noël Kouakou, directeur général de l’Ivoire golf club, se veut un lieu d’échange, de partage, de fraternité et de découverte pour tous ceux qui n’ont pas pu effectuer le déplacement vers les villes de l’intérieur à l’occasion de la Pâques.

Au menu de cette activité, les festivaliers auront droit aux expositions, aux animations culturelles, aux jeux tradi-modernes. Sans oublier la comédie musicale pour montrer les alliances entre le peuple baoulé et d’autres peuples de Côte d’Ivoire.

Dans un beau cadre verdoyant, les fêtards profiteront également des mets du terroir et de la prestation en live de l’artiste baoulé en vogue. « En la personne du chanteur Adeba Konan qui sera là pour le grand show », a rassuré Chantal Kouassi, directrice de stratégies et de communication, lors de l’ouverture des festivités le 30 mars 2024, à Ivoire golf club.

Portant le message de Mme Kandia Camara, présidente du Sénat, par ailleurs patronne dudit événement, Lamine Konaté a affirmé que transplanter à Abidjan ce qui se fait à l’intérieur du pays pendant la Pâques est une belle initiative. Qui ne doit pas s’arrêter à la 2e édition.

Selon lui, la présidente du Sénat veut que cette activité soit pérennisée et élargie. Elle souhaite aussi que tous les peuples de Côte d’Ivoire se retrouvent à cet événement. « Faites tout pour que ce festival soit international ».

Présente au lancement de “Paquinou” Festival, Mme Isabelle Ano, directrice des loisirs et représentante du ministre du Tourisme et des Loisirs, a fait savoir que “Paquinou” est une opportunité de promotion du tourisme interne au regard des déplacements massifs et des découvertes.

En ce qui concerne le loisir, il s’agit du temps libre de l’individu qui va s’adonner aux activités récréatives pendant les festivités. « Vous donnez l’occasion de vivre cette fête comme si nous étions en région. Vous avez vu juste ».

Étaient présentes à cette activité, des personnalités, notamment des représentants de l’ambassadeur de la République démocratique du Congo et du Nigeria.