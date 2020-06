People: Emma Lohoues recadre ses détracteurs au sujet de sa prise de position sur l’avortement

“L’avortement n’est pas bon mais évidemment comme c ‘est moi qui en parle ça choque .

Je ne fais pas allusion à celles qui ont des grossesses à risque, je parle de celles qui sont conscientes qu’elles peuvent tomber enceinte et ne se préservent pas ou n’utilisent pas de contraceptifs et ensuite décide de retirer la grossesse et comme vous vous sentez concernés c’est pour cela que vous vous plaignez .

Mais qu’on se dise la vérité on a tous fait des erreurs mais arrivé à un moment, il faut reconnaître que ça ne se fait pas et que c’est dangereux pour la santé .

Quel exemple vous voulez donnez aux jeunes en mettant ce genre de commentaire du genre, ”ya des raisons”, les raisons dont vous parlez sont lesquelles?

À part celle ou la vie de la mère est en danger?

Ne déplacez pas le sujet on parle de ceux qui agissent en toutes conscience, vous trouvez que je ne devais pas en parler le jour de la fête des mères , bah si c’est le moment et ce n’est pas à vous de me dire ce que je dois poster sur ma page .

Ce n’est pas parce qu’on est star qu’on ne peut pas dire ce qu’on pense, moi je dis ce que je pense comme je veux et où je veux .

Ceux qui ne sont pas d’avis avec moi peuvent tout simplement se désabonner, je ne peux pas gérer ma manière de voir la vie selon votre ressenti ou parce que vous vous sentez directement concernés et que j’ai tapé la ou ça fait mal donc vous ne voulez pas que j’en parle je suis désolée.

On rencontre beaucoup de cas comme ça dans les milieux scolaires Ou de jeunes filles s’adonnent à ce genre de choses, est-ce qu’on leur parle de tout ce qui est contraception à l’école ?

C’est de tout ça que je parle donc voyez le bon côté des choses,

Au lieu de toujours retourner ça dans le sens du buzz, vous croyez que si j’ai besoin de buzz c’est par ça que je vais passer ?

Je sais très bien le faire et une dernière chose je suis très immature et j’aime ça du haut de mes 34 ans je me comporte souvent comme une fille de 20 ans et j’aime cette folie mais en matière de business je ne rigole pas .

Je suis immature et je l’assume je ne changerai pas pour vous”.

