People: Ezechiel Houon dit ses vérités à Tina Glamour

« Être âgé ne veut pas dire être mâture je comprends maintenant pourquoi papa s’éloignait de toi et aujourd’hui encore tu viens de te faire éloigner de ma sœur et moi car si tu manques de respect à notre mère c’est aussi à nous que tu me manques de respect donc saches que nous ne sommes plus tes petits enfants car on ne t’a jamais connu merci de t’éloigner de nous. Notre mère a voulu nous rapprocher de toi mais le courant ne passe pas.

Pour ta gouverne du vivant de papa notre mère ne lui a jamais demandé un seul rond pour s’occuper de nous elle nous a élevée seule elle ne courait non plus derrière papa pour la pension alimentaire ».

Comments

comments