People: « J’ai vécu l’enfer sur terre », Lhya Kacou

Sur les réseaux sociaux, Lhya Kacou est une pétillante jeune dame qui évolue dans le monde de la beauté. D’un scandale, elle s’est positionnée. Faisant son petit bonhomme de chemin, elle s’est retrouvée dans un traquenard. Elle a dû puiser dans ses dernières forces pour revenir à la surface. Rayonnante plus que jamais, pour les lecteurs d’Actupeople.net, elle a accepté de revenir sur ces périodes assez douloureuses de sa vie.

Qui est Lhya Kacou…une idée de ton parcours également

Je suis Cecilia Kacou, née à Bonoua, j’ai grandi à Assinie. J’ai le Brevet de technicien supérieur en ressources humaines et communication. Je suis une working girl ayant plusieurs activités à son actif. Mais là, je m’investis beaucoup plus dans le monde de la beauté avec la vente de produits cosmétiques.

Dans un passé récent, tu as fait un énorme buzz sur les réseaux sociaux…on t’a vu par la suite vendre des articles divers dans certains directs. Raconte nous ce moment

J’ai été révélée sur les réseaux sociaux à la suite d’un gros buzz que je n’ai pas volontairement crée, mais qui s’est imposé à moi. J’en ai profité en ne restant pas les bras croisés. Je m’en suis justement servie pour éclore en quelque sorte et ça été un tremplin pour la vente de mes articles ( vêtements hommes femmes, mèches humaines, chaussures…).

Je ne peux pas rentrer dans les détails parce que ce scandale implique trop de personnes

Il y’a eu par la suite ce passage assez douloureux avec des scandales et plein de rebondissements. Que s’est-il passé réellement ? Maintenant que tu es de retour sur les réseaux sociaux, peux-tu nous en dire plus ?

Permettez que je ne revienne pas en détails sur cet épisode de ma vie. Je peux tout simplement dire que ce qui s’est passé en 2017 est la conséquence de ma bonté. J’ai été victime de mon cœur. ça été très douloureux. De nature, je suis quelqu’un de très ouverte. Tout ce que j’ai subi l’a été par la faute des personnes qui étaient proches de moi. Ce sont elles qui ont été à la base de tout le mal que j’ai vécu. Bien heureusement pour moi, j’ai pu me relever. Et là, je suis à fond plus que jamais sur mes activités. A quelque chose, malheur est bon. J’ai tiré des leçons de tout ce qui m’est arrivé. ça m’a beaucoup forgé. J’aurais pu tout abandonner, mais j’essaie d’avancer. Je ne peux pas rentrer dans les détails parce que ce scandale implique trop de personnes. J’ai déjà déballé l’affaire sur les réseaux sociaux. J’ai pu crier mon ras le bol comme je pouvais.

Comment as-tu vécu cette période de ta vie ?

Très difficilement, mais j’en avais déjà connu pire. Et cela m’a permis de tenir. Mais j’avoue avoir vécu l’enfer sur terre. J’étais assez bien lancée dans mes activités. Du jour au lendemain, j’ai tout perdu. Et là, je souffrais sans que personne ne puisse comprendre. De me sentir trahie. J’ai vécu très mal toutes ces choses. Mon seul réconfort a été la prière.

Je savais que j’allais renaître de mes cendres…

Ton retour sur les réseaux sociaux a été aussi marqué par l’arrivée d’un joli bébé. Parle nous en

Oui, mon bébé…Je suis revenue avec mon petit ange, ma fille, mon tout. C’est ma petite lueur d’espoir. Elle est toute ma vie. Elle a un an. Je ne sais quoi dire de plus. Elle m’a sorti de beaucoup de choses.

Le petit ange de Lhya Kacou

Lhya Kacou a aussi ouvert une boutique. Que proposes-tu ? Où est-elle située la boutique en question ?

Ma boutique, c’est le store Magic Beauty comestic où nous proposons des produits de beauté. Je suis l’égérie de Magic Beauty, une marque de produits nigérians, et ce, depuis des années. Ce sont des produits dont l’efficacité n’est plus à démontrer qui sont blanchissants et réparateurs.

Un message après tout ce que tu as vécu…

Je peux dire tout simplement aux uns et aux autres de ne pas baisser les bras face aux difficultés de la vie. Il faut rester forts. Il y’a Dieu qui nous soutiendra dans bien d’épreuves. Il ne faut jamais se laisser abattre. Et continuer de rester généreux parce qu’une personne qui partage n’aura jamais honte. Malgré tout ce que j’ai vécu, j’ai quasiment tout retrouvé. Dieu m’a restauré. Il m’a lavé, m’a donné un bébé, un homme qui m’aime, et à qui je suis redevable. Je savais que j’allais renaître de mes cendres. Je suis fière de moi. Je veux dire à quelqu’un qui souffre, qui est incompris, de ne rien lâcher parce que tant qu’on vit, il y’a de l’espoir.

